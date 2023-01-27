Ексдружина Володимира Остапчука зізналася, чи змінила прізвище після розлучення з ведучим

Колишня дружина телеведучого Володимира Остапчука, нотаріусиня та блогерка Христина Горняк, відповіла на часте запитання підписників.

У соцмережах ексдружину шоумена часто запитують про те, чи змінила вона прізвище після розлучення. У сторіз в Instagram Христина вирішила розставити усі крапки над "і" та відповісти на це запитання. До своєї відповіді Христина також додала світлину з паспортом.

Так, нотаріусиня зізналася, що за паспортом вона й досі залишається Христиною Остапчук. Проте, вона не виключає, що зовсім скоро може змінити прізвище.

"Дуже багато запитань про прізвище: я - Христина Остапчук. Як то кажуть: "З пісні слів не викинеш". А там далі життя покаже", - написала Христина.

Фото: instagram.com/kristygor

Зазначимо, що ані Христина, ані Володимир не коментують чуток про їхнє розлучення. Проте, у своїх соцмережах обидва дають зрозуміти, що вони вже не разом. Так, нещодавно Христина заговорила про своє особисте життя після розриву з шоуменом.

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