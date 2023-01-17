Ексдружина зрадника Бардаша Луна із сарказмом відповіла на його закиди, що вона "нацистка"

Зрадник України Юрій Бардаш назвав колишню дружину, співачку Луну, "українською нацисткою".

Зокрема, після втечі до РФ продюсер пішов давати інтерв'ю російським пропагандистам. В одному з таких Бардаш пригадав свою колишню дружину співачку Луну. Він цинічно заявив, що виконавиця -"українська нацистка". Тим часом путініст поскаржився, що нібито вона погано впливає на їхнього сина, який малює непристойні карикатури з кремлівським диктатором Путіним.

"У мене був перший шлюб у повній нелюбові, тому моє серце стресостійке. Ми не спілкуємося взагалі. Я пишу: "Валіть звідти. Це на тобі стреси дитини. На твоїй упоротій патріотичності українській". Я пам'ятаю, як вона: "Я слов'янська принцеса". Ну так і де ти слов'янська принцеса, якщо ти – українська нацистка. Син – малолітка, який нічого не розуміє, але вже він малює малюнки з Путіним похабні", - заявив Бардаш в інтерв'ю пропагандистці Лілії Абрамовій.

Юрій Бардаш та співачка Луна

Співачка Луна прокоментувала пропагандистські закиди колишнього чоловіка. Вона із сарказмом зазначила, що зате її не звинувачують у проросійській позиції. Також артистка додала, що рада, що Бардаш не турбує їхнього спільного сина.

"Багато хто пише мені з приводу цієї істоти. Ось додала скрін, щоб ви не турбувались про наше із сином ставлення до цього явища. Кажуть, що воно називає мене "українською нацисткою"... Я плюсую цю ідею, такий хайп мені більше до вподоби, аніж хибні звинувачення у проросійській позиції", - прокоментувала Луна.

Фото: instagram.com/kri_luna

Зазначимо, коли почалася повномасштабна війна в Україні, продюсер Юрій Бардаш втік до Росії. Звідти він почав вихваляти дії кремлівського диктатора Путіна та заявляти, що українці мають капітулювати.

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