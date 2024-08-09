Ексдружина зрадника Бардаша, яка живе в Україні, оскандалилася новими піснями: що обурило українців

Виконавиця випустила новий альбом, однак у Мережі його не оцінили.

Колишня дружина продюсера-зрадника Юрія Бардаша – співачка Луна – потрапила у скандал через свої нові треки.

Так, днями виконавиця випустила альбом з піснями, який отримав назву "Мечты". Однак, у Мережі гостро відреагували на вихід платівки. Річ у тім, що майже всі композиції були російською мовою. Усього у платівці було 11 російськомовних треків, і лише два українськомовних – "Кохана" і "Реальність".

Новий альбом співачки Луни

Сама ж Луна назвала вихід свого нового альбому "сміливим рішенням". Щоправда, всіх дотичиних до його створення виконавиця називати не стала, мовляв, "час зараз не такий".

"Пісня гарна вийшла. Автора фото та обкладинки відмітити не можу, часи нині такі. А за свою сміливість спустошую третю комбучу ", - написала виконавиця.

Співачка Луна / Фото: instagram.com/kri_luna

Однак у Мережі далеко не всі оцінили "сміливість" Луни. Виконавицю почали критикувати, що вона під час війни випускає треки російською мовою. Користувачі обурилися вчинком співачки та зазначили, що після цього її кар'єра в Україні піде на спад.

Який Київ? Ви серйозно? Випустивши цей альбом, можна забути про Київ точно!

Ви свідомо обрали писати російською після 2 років великої війни!

Робити альбом російською зараз - повний кринж!

Нагадаємо, співачка Луна до повномасштабної війни активно працювала в Росії. Однак з початком вторгнення відмовилася від всього російського. Вона почала говорити українською та випускати пісні рідною мовою. Але Луни вистачило ненадовго. Згодом артистка повернулася до російської мови у фотоблогу, а після чого взагалі зробила заяву, що писатиме треки російською, що й з виходом нового альбому наочно продемонструвала.

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