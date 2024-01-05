Ексдружина зрадника Бардаша, яка живе в Україні, оскандалилася заявою про російськомовні пісні

Колишня дружина продюсера-зрадника Юрія Бардаша – співачка Луна – оскандалилася заявою про російськомовні пісні.

У своєму Instagram виконавиця поділилася своїми думками. Артистка, яка живе в Україні, неочікувано заявила, що продовжуватиме писати пісні російською мовою. За словами знаменитості, вона нібито намагалася спробувати творити українською, однак їй це не вдається. Тож, Луна планує й далі випускати пісні російською, навіть попри війну, яку вороже розв'язала Росія.

"А взагалі... Продовжую писати лірику та пісні російською мовою. Знаєте, для таких людей як я - уявна заборона викликає ще більше бажання залишитися чесною із собою та зі своїм мистецтвом! Я так бачу, я так відчуваю... Намагаюся відчути мову і знайти в ній своє місце... Але ніколи не захочу і не зможу заборонити собі творити так, як я бачу і в усіх напрямках", - заявила співачка.

Співачка Луна / Фото: instagram.com/kri_luna

Виконавиця також наголосила, що не збирається комусь догодити та не боїться хейту. Тож, майбутні пісні писатиме та випускатиме російською. І це тоді, коли більшість українських артистів відмовилися від російської, а свої старі треки переклали українською.

"Я пишу пісні не для визнання чи схвалення кимось. Я пишу пісні для звільнення своєї душі. Таких артистів на ринку мало, багато хто хоче сподобається, догодити, потрапити в тренд, в новинний дайджест або уникнути хейту", - додала артистка.

Допис співачки Луни / Фото: instagram.com/kri_luna

Зазначимо, співачка Луна отримала чималу популярність в Росії. Артистка до лютого 2022 року активно гастролювала в країні-агресорці та давала там концерти. Після початку повномасштабної війни виконавиця перейшла на українську мову та навіть встигла випустити мініальбом з українськими треками. Однак після 4 січня цього року її риторика змінилася. Луна знову почала публічно спілкуватися російською та збирається саме цією мовою далі творити.

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