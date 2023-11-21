Ембер Герд вирізали з трейлеру "Аквамена" після гучної судової тяганини з Джонні Деппом

Американську акторку Ембер Герд після скандального розлучення з актором Джонні Деппом, про що нещодавно зняли фільм, прибрали з трейлеру до нового фільму "Аквамен і втрачене царство".

У новому трейлері до фільму, який вийде у прокат цього грудня, уважні прихильники помітили, що Герд більше немає. Цікаво, що на тлі гучної судової справи з ексчоловіком Джонні Деппом фанами було створено петицію, яка вимагала позбутися акторки Ембер Герд з негативною репутацією.

Скріншот петиції з сайту change.org

У вересні 2023 року тизер фільму ще містив образ принцеси Мери, яку зіграла 37-річна Герд. Втім, зараз до прохання прихильників продюсери дослухалися та усунули скандальну персону зі сцен трейлеру. Про це написало іноземне видання Daily Mail.

До того ж виконавець головної ролі Аквамена Джейсон Момоа вже натякав на те, щоб виключити Герд з акторського складу фільму. Щоб висловити свій протест, зірка постав в образі Джонні Деппа. Тоді представник Момоа відмовився від коментарів.

Подейкують, що у кінострічці "Аквамен і втрачене царство" скандальна Ембер Герд все ж з'явиться, проте у значно меншій кількості сцен.

Нагадаємо, що нещодавно американський мільярдер Ілон Маск пообіцяв спалити кіностудію Warner Bros. Як виявилося, до цього бажання мала стосунок його колишня дівчина, акторка Ембер Герд, яку ще на той час погрожували вирізати зі сцен "Аквамена".

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