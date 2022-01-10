Ексдружину Дзідзьо розкритикували в Мережі через фото в купальнику: "Соромно дивитися"

Ексдружину Дзідзьо розкритикували в Мережі через фото в купальнику: "Соромно дивитися"

Знаменитість вирушила відпочивати.

Співачка SLAVIA, ексдружина артиста Дзідзьо, вирішила провести новорічні свята у теплій країні.

Зокрема, Слава вирушила відпочивати на Кубі. Там виконавиця насолоджується неймовірними краєвидами, купається в морі та приймає сонячні ванни.

Втім, зірка не забула привітати своїх прихильників з Різдвом. До слова, співачка побажала чудових святкувань.

"Над засніженим селом вже зійшла зоря… Це в Україні, а тут тільки зійшло Сонце. В день Різдва бажаю теплого і радісного святкування. Веселого Різдва!" - написала знаменитість.

Однак юзери почали хейтити Славу. Їм не сподобалося фото, яке вона опублікувала разом з привітанням. Так, зірка показала знімок, на якому зображена в купальнику.

SLAVIA в купальнику / instagram.com/slavia_official

Якось на Різдво виставляти оголене фото не дуже етично…

З таким святом вітають одягненою. Поважати необхідно традиції, а не пишатися своїми формами. Було дуже неочікувано вас побачити так!

Ця фотографія і вітання з Різдвом... Мені соромно навіть дивитися

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