Ексдружина Ілона Маска подала проти нього позов до суду через трьох спільних дітей

Колишня дружина Ілона Маска Клер Буше, вона ж співачка Grimes, звернулася до суду через їхніх спільних дітей.

Після несподіваної новини про те, що в експодружжя народилася ще одна дитина від сурогатної матері, стало відомо про натягнуті стосунки між ними. За словами Клер, колишній чоловік забороняє їй бачитися з сином.

Схоже, що знайти спільну мову з Маском Буше не вдалося, отже вона вирішила звернутися до відповідних інстанцій. Як повідомляють джерела Page Six, співачка 29 вересня подала до суду Каліфорнії "клопотання про встановлення батьківських відносин". Однак поки що засновник Tesla жодним чином не відреагував на позов.

Ілон Маск та Клер Буше (Grimes) / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що 2020 року Буше народила Маску сина, якого вони назвали X A-12 (Екс Еш Ей-Твелв). Але стосунки пари після цього довго не протрималися і вони повідомили про розставання. Проте це не завадило Маску та Буше за рік стати батьками знову - сурогатна мати народила колишньому подружжю доньку на ім'я Екза Дарк Сайдеріл. У вересня цього року стало відомо, що у колишнього подружжя також народився син Techno Mechanicus, або просто Тау.

Тим часом Маск продовжує вдавати із себе гарного батька. Нещодавно винахідник з'явився разом з підрослим сином від Буше на зустрічі з президенткою Угорщини.

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