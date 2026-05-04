ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
415
Час на прочитання
1 хв

Ексдружина актора Ращука жорстко його рознесла і звинуватила в лицемірстві: "Син не потребує брехні"

Схоже, артисти після розлучення не зуміли зберегти дружніх стосунків.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Коментарі
Вікторія Білан та Володимир Ращук

Вікторія Білан та Володимир Ращук / © instagram.com/vikki.bilan

Акторка Вікторія Білан жорстко рознесла колишнього чоловіка Володимира Ращука і звинуватила його в лицемірстві.

Так, артистка не оминула увагою нещодавній допис колишнього коханого в Instagram. Володимир Ращук тоді хизувався своїми новими спортивними досягненнями у бодибілдингу. Актор ділився, що отримав дві золоті медалі та одну бронзову. А свої перемоги він присвятив синові Яремі.

Проте колишню дружину Ращука обурили його слова. Вікторія Білан звинуватила актора в брехні та лицемірстві. Мовляв, краще б він увагу та турботу присвятив сину, бо поки, за її словами, колишній чоловік не цікавиться ним.

Реакція Вікторії Білан на допис Володимира Ращука / © instagram.com/volodymyr_rashchuk

Реакція Вікторії Білан на допис Володимира Ращука / © instagram.com/volodymyr_rashchuk

"Які високопарні слова. Краще б ти увагу і турботу присвятив сину або хоча б одну безсонну ніч чи купання. Ти хоча б поцікавився, що дитина зараз їсть. Яке ж лицемірство. Своїй "маленькій" шм*рі присвячуй, мій син не потребує цієї твоєї брехні", — обурилась акторка.

Нагадаємо, на початку квітня стало відомо, що Вікторія Білан та Володимир Ращук розлучаються після 11 років шлюбу та народження спільної дитини. Актор тоді зізнавався, що покохав іншу і вирішив з нею будувати спільне життя.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
415
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie