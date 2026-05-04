- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 415
- Час на прочитання
- 1 хв
Ексдружина актора Ращука жорстко його рознесла і звинуватила в лицемірстві: "Син не потребує брехні"
Схоже, артисти після розлучення не зуміли зберегти дружніх стосунків.
Акторка Вікторія Білан жорстко рознесла колишнього чоловіка Володимира Ращука і звинуватила його в лицемірстві.
Так, артистка не оминула увагою нещодавній допис колишнього коханого в Instagram. Володимир Ращук тоді хизувався своїми новими спортивними досягненнями у бодибілдингу. Актор ділився, що отримав дві золоті медалі та одну бронзову. А свої перемоги він присвятив синові Яремі.
Проте колишню дружину Ращука обурили його слова. Вікторія Білан звинуватила актора в брехні та лицемірстві. Мовляв, краще б він увагу та турботу присвятив сину, бо поки, за її словами, колишній чоловік не цікавиться ним.
"Які високопарні слова. Краще б ти увагу і турботу присвятив сину або хоча б одну безсонну ніч чи купання. Ти хоча б поцікавився, що дитина зараз їсть. Яке ж лицемірство. Своїй "маленькій" шм*рі присвячуй, мій син не потребує цієї твоєї брехні", — обурилась акторка.
Нагадаємо, на початку квітня стало відомо, що Вікторія Білан та Володимир Ращук розлучаються після 11 років шлюбу та народження спільної дитини. Актор тоді зізнавався, що покохав іншу і вирішив з нею будувати спільне життя.