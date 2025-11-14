- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 227
- Час на прочитання
- 1 хв
Ексдружина Андрія Бєднякова розсекретила, як заробляє собі на життя
Колишня обраниця шоумена відверто розповіла про свої доходи.
Колишня дружина українського ведучого Андрія Бєднякова розсекретила, як заробляє собі на життя.
Так, акторка Анастасія Коротка відверто розповіла про свої доходи. В артистки є й не одна сфера діяльності, яка приносить їй кошти. Коротка робить рекламу в Instagram, щоправда, не багато. Знаменитість на проєкті "Наодинці з Гламуром" говорить, що їй не подобається, коли сторінка перенасичена рекламними дописами.
Також Анастасія Коротка незабаром вирушить у концертний тур разом із гумористкою Наталією Гаріповою, де вони показуватимуть імпровізоване шоу про материнство. Окрім того, в артистки є курси зі схуднення, послугами якого користуються чимало жінок.
"У мене багато всяких заробітків. У мене курси, які я викладаю. У мене цілий жіночий батальйон дівчат. У нас є наша тусовка, де ми тусуємося і всяке робимо. Це один із моїх заробітків", - поділилась артистка Анні Севастьяновій.
▶️ Повне інтерв'ю можна подивитися за цим посиланням: Рибчинські про скандал з Матвієнко, а Клопотенко про ДЖОЛІ - зізнання на концерті ПИВОВАРОВА
Нагадаємо, нещодавно шоумен Андрій Бєдняков прокоментував їхнє з Анастасією Короткою розлучення. Ведучий зізнався, як відреагував на рішення дружини розірвати шлюб.