Ексдружина Андрія Бєднякова розсекретила, як заробляє собі на життя

Анастасія Коротка / © instagram.com/nastyakorotkaya

Колишня дружина українського ведучого Андрія Бєднякова розсекретила, як заробляє собі на життя.

Так, акторка Анастасія Коротка відверто розповіла про свої доходи. В артистки є й не одна сфера діяльності, яка приносить їй кошти. Коротка робить рекламу в Instagram, щоправда, не багато. Знаменитість на проєкті "Наодинці з Гламуром" говорить, що їй не подобається, коли сторінка перенасичена рекламними дописами.

Також Анастасія Коротка незабаром вирушить у концертний тур разом із гумористкою Наталією Гаріповою, де вони показуватимуть імпровізоване шоу про материнство. Окрім того, в артистки є курси зі схуднення, послугами якого користуються чимало жінок.

Анастасія Коротка / © instagram.com/nastyakorotkaya

"У мене багато всяких заробітків. У мене курси, які я викладаю. У мене цілий жіночий батальйон дівчат. У нас є наша тусовка, де ми тусуємося і всяке робимо. Це один із моїх заробітків", - поділилась артистка Анні Севастьяновій.

Нагадаємо, нещодавно шоумен Андрій Бєдняков прокоментував їхнє з Анастасією Короткою розлучення. Ведучий зізнався, як відреагував на рішення дружини розірвати шлюб.