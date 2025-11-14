ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
227
Час на прочитання
1 хв

Ексдружина Андрія Бєднякова розсекретила, як заробляє собі на життя

Колишня обраниця шоумена відверто розповіла про свої доходи.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Анастасія Коротка

Анастасія Коротка / © instagram.com/nastyakorotkaya

Колишня дружина українського ведучого Андрія Бєднякова розсекретила, як заробляє собі на життя.

Так, акторка Анастасія Коротка відверто розповіла про свої доходи. В артистки є й не одна сфера діяльності, яка приносить їй кошти. Коротка робить рекламу в Instagram, щоправда, не багато. Знаменитість на проєкті "Наодинці з Гламуром" говорить, що їй не подобається, коли сторінка перенасичена рекламними дописами.

Також Анастасія Коротка незабаром вирушить у концертний тур разом із гумористкою Наталією Гаріповою, де вони показуватимуть імпровізоване шоу про материнство. Окрім того, в артистки є курси зі схуднення, послугами якого користуються чимало жінок.

Анастасія Коротка / © instagram.com/nastyakorotkaya

Анастасія Коротка / © instagram.com/nastyakorotkaya

"У мене багато всяких заробітків. У мене курси, які я викладаю. У мене цілий жіночий батальйон дівчат. У нас є наша тусовка, де ми тусуємося і всяке робимо. Це один із моїх заробітків", - поділилась артистка Анні Севастьяновій.

▶️ Повне інтерв'ю можна подивитися за цим посиланням: Рибчинські про скандал з Матвієнко, а Клопотенко про ДЖОЛІ - зізнання на концерті ПИВОВАРОВА

Нагадаємо, нещодавно шоумен Андрій Бєдняков прокоментував їхнє з Анастасією Короткою розлучення. Ведучий зізнався, як відреагував на рішення дружини розірвати шлюб.

Дата публікації
Кількість переглядів
227
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie