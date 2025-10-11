ТСН у соціальних мережах

Гламур
1748
2 хв

Ексдружина Бєднякова вперше розкрила причину їхнього розлучення: "Дуже неочікувано й боляче"

Також колишня обраниця шоумена припустила, чи можливе їхнє возз'єднання.

Валерія Сулима
Анастасія Коротка та Андрій Бєдняков

Анастасія Коротка та Андрій Бєдняков / © instagram.com/biedniakov

Колишня дружина українського ведучого Андрія Бєднякова – акторка Анастасія Коротка – вперше розкрила причину їхнього розлучення.

Пара прожила в шлюбі 10 років. Однак торік восени вони приголомшили новиною, що розлучаються. Ініціаторкою розриву стала саме Анастасія. Акторка в інтерв'ю Маші Єфросиніній зізнається, що їй просто треба було розібратися в собі. За словами Короткої, вона не розуміла, чи кохає шоумена. В акторки складалось враження, що їй просто комфортно в стосунках із чоловіком. Тож, Анастасія прийняла рішення про розрив, аби остаточно розібратися в своїх почуттях.

"У мене була залежність від Андрія: що він скаже, який у нього настрій, що в нього по роботі, фінансово. Чи правильно це – так собі. Цей страх втрати весь час. Ти вже не бачиш, де те кохання. В якийсь момент я замислилась: чи кохаю, чи мені зараз комфортно. Я запитала себе, чи дійсно я його обираю, чи це просто вигідне проживання. Я зрозуміла, що я не обираю Андрія, а просто в звичці, комфорті проживаю. Мені хотілося кохати. Мені треба було відійти від нього, щоб зрозуміти, як я до нього взагалі ставлюсь. Всередині я не розуміла. Мені здавалось, що не кохаю, що ми взагалі на різних берегах", - говорить знаменитість.

Андрій Бєдняков, Анастасія Коротка та їхні діти / © instagram.com/nastyakorotkaya

Андрій Бєдняков, Анастасія Коротка та їхні діти / © instagram.com/nastyakorotkaya

Анастасія Коротка зізнається, що це рішення далося тяжко як і для неї, так і для Андрія Бєднякова. Розлучення для шоумена було болісним та неочікуваним. Тим не менш, актора вважає, що все зробила правильно, адже не хотіла обманювати ведучого та запевняти, що в їхніх стосунках все добре. Також знаменитість не виключає й того, що знову буде разом із чоловіком. Акторка говорить, якщо вони приймуть трансформації одне одного і між ними й надалі пануватиме кохання, то вони зійдуться.

"Це було моє рішення. Це було для нього дуже неочікувано і боляче. Він зараз каже, що тоді я його залишила одного. У мене зараз нуль до нього претензій. Я не хотіла обманювати його, мені не хотілося казати, що я з тобою, все добре. Я дуже хотіла відійти, мені дуже хотілось це зробити. Мені цікаво, яка я без нього, і йому цікаво, який він без мене. Нам треба побути окремо і обрати себе одне одного. Якщо є кохання – люди обов'язково будуть разом", - підсумувала акторка.

Нагадаємо, раніше Анастасія Коротка розкрила подробиці про самогубство рідної сестри. Трагедія сталась в день, коли акторка повернулася зі знімань до рідного міста.

1748
