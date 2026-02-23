Ексдружина Бєднякова зізналась, як пояснила дітям їхнє розлучення і через що заспокоювала доньку

Андрій Бєдняков та Анастасія Коротка з дітьми / © instagram.com/nastyakorotkaya

Колишня дружина українського ведучого Андрія Бєднякова – акторка та гумористка Анастасія Коротка – зізналась, як вони пояснили дітям їхнє розлучення.

Пара оголосила про розрив у жовтні 2024 року. Разом вони продовжують виховувати доньку Ксенію та сина Остапа. Анастасія Коротка у розмові з Раміною Есхакзай говорить, що вони намагались зробити розлучення якомога екологічним для дітей. Найголовніше, що колишнє подружжя показувало сину та доньці, що стосовно них нічого не змінилось. Зокрема, у них так само лишаються мама й тато, які безмежно їх люблять.

"Гадаю, що найважливіше — донести дитині й показати, що нічого по відношенню до неї не змінюється, що в неї так само залишаються двоє батьків. Звісно, бувають різні ситуації — коли мама залишається сама з дітьми, або й тато. Зараз багато жінок за кордоном. По факту, мама з дітьми сама, тато тільки на зв'язку. Але не має значення, як далеко батьки від дітей: якщо дитина впевнена на 100%, що вона улюблена — немає проблем. Я впевнена, що головне, що є тато, який точно-точно любить, що є мама, яка точно-точно любить", - ділиться гумористка.

Андрій Бєдняков та Анастасія Коротка з дітьми / © instagram.com/nastyakorotkaya

Проте колишньому подружжю все ж таки довелося заспокоювати доньку. Річ у тім, що Ксенія хвилювалась, що батьки після розлучення почнуть її ділити. Проте Анастасія Коротка та Андрій Бєдняков показали, що такого точно не станеться. Нині Ксенія спостерігає за чудовими стосунками батьків, які не сваряться та не конфліктують.

"Ксеня плакала через інше. Я запитую: "Чого ти плакала?". Вона відповідала: "Переживала, що ви мене будете ділити". Тобто вона переживала, що у нас станеться конфлікт. Вона зараз бачить, що у нас чудові стосунки, що ми її не ділимо, не сваримося. Якщо ми голосно розмовляємо, то це тому, що ми обидва емоційні. Раніше вона запитувала: "Ви що, сваритесь?". Ми: "Доцю, ми просто так розмовляємо, обговорюємо якусь тему". Тобто донька до цього вже звикла. Зараз вона бачить, що все нормально, так само, як раніше, навіть краще. Ніхто дітей не ділить, немає ненависті між батьками", - додала артистка.

