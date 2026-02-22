ТСН у соціальних мережах

Ексдружина Дмитра Комарова після розлучення заінтригувала, чи в стосунках зараз

Олександра Кучеренко відповіла, чи вільне її серце.

Олександра Кучеренко

Олександра Кучеренко / © instagram.com/aakucherenko

Колишня дружина українського журналіста Дмитра Комарова – модель та ведуча Олександра Кучеренко – заінтригувала, чи перебуває зараз в стосунках.

Так, знаменитість вирішила поспілкуватися з підписниками в Instagram-stories. Виявилося, що користувачів неабияк цікавить тема особистого життя Олександри Кучеренко. У моделі запитали, чи перебуває вона в стосунках. Знаменитість вирішила відповісти на це. Модель говорить, що кохання та сім'я є неабияк для неї важливими.

"Скільки б я не розповідала про улюблені книжки, все одно підписників буде цікавити лише ця тема. Але ж і справді: найважливіше і найдорожче, що є в нашому житті – кохання та сім'я", - говорить модель.

Олександра Кучеренко / © instagram.com/aakucherenko

Олександра Кучеренко / © instagram.com/aakucherenko

Олександра Кучеренко з інтригою відповіла, що "весна пробуджує в ній найніжніші почуття". Проте більше подробиць модель розкривати не стала, адже переконана, що особисте має бути лише особистим. Тож, чи є це натяком на нові стосунки – лишається загадкою.

"І так, прихід весни пробуджує в мені найніжніші почуття. Але як і раніше, про особисте мовчу", - зазначила модель.

До слова, Олександра Кучеренко протягом п'яти років перебувала в шлюбі з Дмитром Комаровим. Проте у березні 2025-го стало відомо про розлучення пари. Колишнє подружжя не влаштовувало скандалів, а розірвало стосунки на позитивній ноті.

Нагадаємо, нещодавно співачка Кажанна розсекретила стосунки з військовим. Також артистка показала їхні спільні фото.

