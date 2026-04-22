Гламур
135
2 хв

Ексдружина Дмитра Ступки висловилася про нареченого-іноземця і його мільйонні вкладення в її бізнес

Поліна Логунова розповіла про кар’єру свою та коханого Джорджа.

Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Поліна Логунова з нареченим Джорджем / © instagram.com/polinalogunova

Ексдружина актора Дмитра Ступки, блогерка та стилістка Поліна Логунова розкрила правду про стосунки з американцем Джорджем і як він їй допоміг із бізнесом.

Як відомо, знаменитість у статусі нареченої пербуває вже понад чотири роки. Відтоді сталося чимало змін. Так, в еміграції Поліна відкрила власний салон краси. І вона чесно зізнається, що це сталося зокрема завдяки нареченому-іноземцю, який розгледів у ній великий потенціал. У результаті жінка володіє бізнесом у престижному районі Каліфорнії й зокрема обслуговує зіркових клієнтів.

Сума вкладень у розвиток такого бізнесу за припущеннями інтерв’юерки може сягати понад мільйона доларів. Проте сама Логунова запевняє, що це насправді важко порахувати, тож не береться ані спростовувати, ані підтверджувати інформацію. Та все ж ексдружина Ступки не приховує, що довго вагалася перед відкриттям бізнесу, але коханий настояв на своєму.

«Джордж інвестував у капітал. Дуже важко говорити про вкладення, коли зароблені кошти вкладаються у щось інше. Я отримую зарплату стиліста, ще якісь бонуси. Це важко поділити за цифрами. У нас немає поділу прибутку. У мене є стабільна зарплата. Але ці гроші кудись далі вкладаються. Він був ініціатором відкриття салону. А я сказала, що ніколи в житті. Мені важко знайти тих, хто зі мною в одному ритмі. Він подивився, як в Україні я працювала з брендами, зокрема в нігтьовому сервісі та з волоссям. І все ж наполіг. Не знаю, чому він так вирішив, але сказав, що називатиметься „Логунова“», — поділилася бізнесвумен в інтерв’ю "Вершиленко & Co".

Поліна Логунова з нареченим Джорджем / © instagram.com/janiceowenphoto

Водночас стилістка поділилася, чим насправді її привабив американський красунчик. За її словами, окрім зовнішності, він підкорив її своєю мудрістю та надійністю. І додала, що Джордж все життя працює підприємцем і надихає її своїм справжнім професіоналізмом у справі.

«Ці м’язи й татуювання, погляд, ця енергетика. Коли я все життя все вирішувала й виживала, залежала від своїх рішень, я дуже сильно втомилася. І еміграція загострила весь цей біль. І коли тобі кажуть: „Тихо, все нормально, я зараз усе вирішу“. І він вирішував. Освідчився мені. Він усе життя багато працює. Він підприємець. Він навчив мене, що в будь-якій кризовій ситуації є вихід. Він ходить кілька днів і видає блискучу ідею. Він бачить, як використати будь-яку можливість, як говорити так, щоб отримати те, що тобі потрібно», — зауважила стилістка.

Нагадаємо, нещодавно Поліна Логунова розкрила справжню причину розлучення зі Ступкою й як на це вплинув переїзд до США.

