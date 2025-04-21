Ексдружина Дзідзьо назвала причину їхнього розлучення і зізналась, які між ними стосунки зараз

Дзідзьо та SLAVIA

Реклама

Ексдружина українського співака Дзідзьо – виконавиця SLAVIA – назвала причину їхнього розлучення і зізналась, в яких стосунках вони зараз перебувають.

Пара прожила в шлюбі близько восьми років. Однак, як виявилося, криза в стосунках назрівала задовго до рішення розлучитися. SLAVIA в інтерв'ю Славі Дьоміну зізнається, що віддалятися одне від одного вони почали, коли Михайло Хома (справжнє ім'я та прізвище виконавця) зайнявся розвитком гурту DZIDZIO.

"Коли почався гурт DZIDZIO, тоді він почав віддалятися, у нього свої темки почалися. У мене був конкретний фінал, така конкретна крапка, коли ми ще жили разом, коли я зрозуміла, що я так не хочу, хочу мати інші стосунки, якесь тепло, порозуміння", - зізнається артистка.

Реклама

Дзідзьо та SLAVIA / © instagram.com/slavia_official

SLAVIA поділилася, що остаточно зрозуміла, що шлюбу кінець, коли Дзідзьо завершив знімати фільми "DZIDZIO перший раз". Артистка тоді з Києва приїхала до Львова, аби привітати чоловіка та підтримати його. Утім, як пригадує SLAVIA, Дзідзьо був не радий її бачити, про що прямо сказав. Виконавиця зізнається, що почувалася непотрібною та зайвою. Саме після цього випадку SLAVIA вирішила поставити остаточну крапку в їхніх стосунках, адже хотіла кращого ставлення до себе.

"У голові я поставила цю крапку, коли він знімав фільм "DZIDZIO перший раз" у Львові, я жила в Києві, ми не бачилися місяць, до мене приїжджає подружка, а вона була в команді, каже: "Ми їдемо у Львів, сідай, ти ж мусиш привітати чоловіка з завершенням знімань". Я приїжджаю і тут така реакція: "Чого ти приїхала?". Я почуваюся чужою. Він каже, якщо ти прийдеш на корпоратив (з нагоди завершення знімань – прим. ред.), то це буде жирна крапка. Я собі цю крапку поставила, бо зрозуміла, що я так не хочу, коли чоловік не радий, що я приїхала", - пригадала артистка.

Дзідзьо та SLAVIA / © instagram.com/slavia_official

Врешті, пара таки розлучилася. Наразі Дзідзьо та SLAVIA підтримують приятельські стосунки. Артистка говорить, що Михайло Хома все ж таки для неї не чужа людина. Окрім того, колишні закохані час від часу можуть телефонувати одне одному. За словами SLAVIA, ексчоловік завжди особисто вітає її з днем народження.

"Ми одразу після розлучення почалися спілкуватися по-дружньому. Ми навіть святкували наше розлучення. Найкращим другом я його назвати не можу, але можу назвати його дорогою людиною. На день народження він мені обов'язкового телефонує", - ділиться артистка.

Нагадаємо, нещодавно SLAVIA відверто зізналась, чому не народила від Дзідзьо дітей. Артистка назвала причину, чому вони не наважувалися на цей крок.