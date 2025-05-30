Ексдружина Дзідзьо після заяви про другий шлюб розсекретила подробиці весілля: "Сучасний підхід"

SLAVIA / © instagram.com/slavia_official

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Українська співачка SLAVIA, ексдружина артиста Дзідзьо, розповіла подробиці майбутнього весілля зі своїм обранцем Андрієм після того, як він освідчився їй.

Як зізналася виконавиця в інтерв'ю kp.ua, освідчення стало для неї приємною несподіванкою – її коханий запропонував одружитися через мобільний застосунок "Дія". Співачка прокинулася зранку 28 травня й побачила сповіщення зі шлюбною пропозицією. Пара вже подала заяву в "Дії" й очікує підтвердження – за словами артистки, на це може піти до п’яти днів.

"Зранку 28-го, щойно прокинувшись, побачила сповіщення в "Дії", де Андрій пропонує одружитися. Навіть не думала, що так зрадію. Бо все у нас давно вже ясно: ми живемо разом, маємо спільний побут, все під нас двох облаштували. А найголовніше – чекаємо дитинку. Але я так тішилась! Дійсно відчула, наче в мене свято. Це дуже приємні відчуття. Думали, нам вдасться саме в цей день зареєструвати шлюб, але там своя система. Ми подали заяву і очікуємо на місце. Кажуть, має надійти впродовж п'яти днів", - розповіла SLAVIA.

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SLAVIA з нареченим Андрієм / © instagram.com/slavia_official

Щодо самого весілля, то пара вирішила обійтися без пишних урочистостей. SLAVIA зізналася, що не хоче традиційного святкування й вважає ідеальним варіантом розпис онлайн. Обручку пара придбає пізніше – коли знайдеться та, яка дійсно сподобається майбутній нареченій. Також артистка планує носити подвійне прізвище після шлюбу – Притула-Павлюк. За її словами, це символічне рішення, а не просто формальність.

"Мені не хочеться (весілля – прим. ред.). Розпис онлайн – це був би ідеальний варіант. В "Дії" так і має бути. Мені дійсно подобається цей сучасний підхід. Чесне слово, мені зовсім не хочеться весілля. Навпаки, хочеться швидше цю процедуру закінчити. Андрій запропонував, щоб я сама собі обрала каблучку, яка мені сподобається. Але мені не хочеться мати просто чергову каблучку. Якщо знайду таку, яку хочу, тоді так. Хочеться мати щось символічне", - зізнається артистка.

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