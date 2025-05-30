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Ексдружина Дзідзьо після заяви про другий шлюб розсекретила подробиці весілля: "Сучасний підхід"
Співачка SLAVIA поділилася першими емоціями від освідчення обранця Андрія, від якого чекає на первістка.
Українська співачка SLAVIA, ексдружина артиста Дзідзьо, розповіла подробиці майбутнього весілля зі своїм обранцем Андрієм після того, як він освідчився їй.
Як зізналася виконавиця в інтерв'ю kp.ua, освідчення стало для неї приємною несподіванкою – її коханий запропонував одружитися через мобільний застосунок "Дія". Співачка прокинулася зранку 28 травня й побачила сповіщення зі шлюбною пропозицією. Пара вже подала заяву в "Дії" й очікує підтвердження – за словами артистки, на це може піти до п’яти днів.
"Зранку 28-го, щойно прокинувшись, побачила сповіщення в "Дії", де Андрій пропонує одружитися. Навіть не думала, що так зрадію. Бо все у нас давно вже ясно: ми живемо разом, маємо спільний побут, все під нас двох облаштували. А найголовніше – чекаємо дитинку. Але я так тішилась! Дійсно відчула, наче в мене свято. Це дуже приємні відчуття. Думали, нам вдасться саме в цей день зареєструвати шлюб, але там своя система. Ми подали заяву і очікуємо на місце. Кажуть, має надійти впродовж п'яти днів", - розповіла SLAVIA.
Щодо самого весілля, то пара вирішила обійтися без пишних урочистостей. SLAVIA зізналася, що не хоче традиційного святкування й вважає ідеальним варіантом розпис онлайн. Обручку пара придбає пізніше – коли знайдеться та, яка дійсно сподобається майбутній нареченій. Також артистка планує носити подвійне прізвище після шлюбу – Притула-Павлюк. За її словами, це символічне рішення, а не просто формальність.
"Мені не хочеться (весілля – прим. ред.). Розпис онлайн – це був би ідеальний варіант. В "Дії" так і має бути. Мені дійсно подобається цей сучасний підхід. Чесне слово, мені зовсім не хочеться весілля. Навпаки, хочеться швидше цю процедуру закінчити. Андрій запропонував, щоб я сама собі обрала каблучку, яка мені сподобається. Але мені не хочеться мати просто чергову каблучку. Якщо знайду таку, яку хочу, тоді так. Хочеться мати щось символічне", - зізнається артистка.
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