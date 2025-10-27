- Дата публікації
Ексдружина Дзідзьо подалася на нацвідбір на "Євробачення-2026" і показала, як із сином готувала хіт
Свою заявку Slavia надіслала в останній день прийому.
Українська співачка Slavia повідомила про важливе рішення у своїй музичній кар’єрі.
Виконавиця у фотоблогу зізналася, що цього року подала заявку на нацвідбір на «Євробачення-2026». Slavia супроводила радісну новину фото з маленьким сином Левом. У дописі вона розповіла, що малюк приїхав її підтримати у створенні пісні разом із чоловіком Андрієм. Ба більше, це для первістка подружжя стало першим візитом до студії.
За словами артистки, рішення спробувати свої сили на конкурсі було спонтанним. Тож у результаті вона надіслала свою пісню в останній день прийому заявок й закликала фанів підтримувати її.
«Лев перший раз на студії, допомагає мамі записати нову пісню. В останній момент подали заявку. Побажайте нам успіху», — написала співачка разом із чоловіком.
До слова, вже низка співаків заявила про висування своєї кандидатури на нацвідбір на «Євробачення-2026». Цікаво, що деякі з них роблять це не вперше. До прикладу свою заявку KHAYAT подав уже вчетверте і поділився деталями.