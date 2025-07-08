Ексдружина Дзідзьо показала одномісячного сина та розкрила його ім'я: "Провели опитування"

Slavia народила первістка / © instagram.com/slavia_official

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Співачка Slavia, яка нещодавно стала мамою вперше, поділилася новими зворушливими кадрами з сином і розкрила його ім'я.

Так, у фотоблогу артистка показала серію знімків з прогулянки з малюком та чоловіком Андрієм. І рівно в перший місяць життя їхнього первістка Slavia вперше відкрила таємницю, як вони назвали хлопчика. За словами зірки, раніше вони вагалися між двома варіантами. Але у результаті син носитиме ім'я Лев, яке завчасно обрала новоспечена мама. Щасливі батька також показали свідоцтво, яке засвідчує це.

Slavia з родиною / © instagram.com/slavia_official

"Нам сьогодні (8 липня — прим. ред.) один місяць. Офіційно зареєстрований громадянин України Лев Андрійович, в житті просто Лео. Тато хотів назвати Атлас, мама — Лев. Думали весь місяць. Провели опитування в родині. В результаті тато піддався", — написала Slavia.

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Нагадаємо, про народження первістка Slavia повідомила у червні, зазначивши, що пологи минули чудово. А напередодні зірка узаконила стосунки з батьком дитини Андрієм. До речі, колишній співачки Дзідзьо вже відреагував на поповнення в родині.