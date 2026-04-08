Ексдружина Дзідзьо показала підрослого синочка-красеня: який вигляд має 10-місячний Лев зараз

Slavia з сином і чоловіком / © instagram.com/slavia_official

Колишня дружина співака Дзідзьо — артистка Slavia — поділилася новими фото свого сина Лева.

8 квітня малюку виповнилося 10 місяців. З нагоди такого свята співачка поділилася серією фото з буденного життя. На світлинах вона показала, як Лев підріс. А у дописі Slavia поділилася першими досягненнями хлопчика. Зокрема, як він розвивається та активно пізнає світ.

«Сьогодні синочку 10 місяців! Наш Левчик дуже активний, має два нижні зубчики, а верхні вже виглядають і скоро з’являться. Ще не ходить сам, але впевнено крокує біля опори. Перші самостійні кроки вже зовсім близько! Любимо тебе безмежно, наш маленький досліднику», — зворушливо написала зіркова мама.

У коментарях підписники засипали родину щирими побажаннями, відзначаючи, що хлопчик росте справжнім красенем.

Зазначимо, Slavia народила сина у червні минулого року. Батьком Лева став бізнесмен Андрій, який від попередньої обраниці має ще одного сина. Своєю чергою, співачка раніше зізнавалася, що підтримує дружні стосунки з колишнім чоловіком Михайлом Хомою, він же Дзідзьо.