- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 580
- Час на прочитання
- 1 хв
Ексдружина Дзідзьо показалася на останніх місяцях вагітності й зізналася, який страх подолала
Співачка Slavia влаштувала незвичну фотосесію.
Співачка SLAVIA похизувалася, як минають її останні місяці вагітності.
Так, незабаром виконавиця вперше стане мамою. Але ж поки вона насолоджується своїм станом і ділиться з фанами фото з чудового періоду. Зокрема, у фотоблогу SLAVIA опублікувала результат її нещодавньої фотосесії. На останніх місяцях вагітності вона постала у чорному топі та довгій блакитній спідниці, що підкреслило її тендітний округлий животик.
А ось у руках зірки видно пітона, який обвиває її силует. За словами SLAVIA, спочатку вона боялася змій, але вже під час фотосесії розпрощалася зі страхом і дуже добре провела час.
"Радію, що після довгих вагань я таки змогла побороти страх і подружитися з цим ласкавим, красивим пітончиком. Наприкінці знімання не хотілося відпускати його з рук. Це був перший досвід спілкування з плазунами. Відтепер я люблю змій", — поділилася враженнями співачка.
Нагадаємо, нещодавно співачка Ріанна під час Met Gala 2025 оголосила, що чекає на третього малюка. 37-річна зірка показала свій помітно округлий животик на публіці.