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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
3026
Час на прочитання
2 хв

Ексдружина Дзідзьо приголомшила стрункою фігурою в купальнику через 20 днів після пологів

Співачка SLAVIA народила первістка 8 червня. Нині ж виконавиця показала, який вигляд має її фігура та як відновлюється після пологів.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
SLAVIA

SLAVIA / © instagram.com/slavia_official

Ексдружина українського співака Дзідзьо — виконавиця SLAVIA — приголомшила, який вигляд має її фігура в купальнику через 20 днів після пологів.

Артистка народила первістка 8 червня. Нині співачка відновлюється після пологів. SLAVIA, справжнє ім'я якої Ярослава Притула, ділиться, що її тіло доволі швидко повертає свою форму. Артистка вже продемонструвала, який вигляд має її фігура в купальнику. SLAVIA говорить, що це не її ідеальна форма, але результат співачку вже влаштовує.

"Мені завжди було цікаво, коли животик повертає форму, як до вагітності. Я народила 20 днів тому і вже на п'ятий день після пологів мій животик був такий, як зараз. Це ще не ідеальна форма, як до пологів, але результат мене влаштовує", - ділиться артистка.

SLAVIA / © instagram.com/slavia_official

SLAVIA / © instagram.com/slavia_official

SLAVIA також додала, що її фігура має такий вигляд, адже вона постійно займалася спортом. Під час вагітності артистка вела активний спосіб життя. Тож, тіло доволі швидко повертається у форму. Нині ж співачка поки утримується від фізичних навантажень, адже відновлюється після пологів, а весь свій час присвячує новонародженому синові та відпочинку.

"Я все життя займаюся спортом. Була активною і під час вагітності. Зараз весь час приділяю синочку. Півтора місяця після вагітності лікарі радять відпочивати та відновлюватися", - додала співачка.

Нагадаємо, нещодавно співачка Наталія Могилевська хизувалася схудненням. Артистка також показувала свою фігуру в купальнику.

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Дата публікації
Кількість переглядів
3026
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