Ексдружина Дзідзьо розкрила деталі особистого життя музиканта і чи у стосунках він: "Ми спілкуємося"

Slavia та Дзідзьо

Реклама

Співачка Slavia, яка цього літа стала мамою вперше, розповіла про особисте життя Дзідзьо, з яким розлучилася 2021 року після восьми років шлюбу.

Так, Ярослава (справжнє ім'я артистки) зізналася, що досі підтримує дружній зв'язок з колишнім чоловіком. За її словами, вони інколи цікавляться справами одне одного. І от нещодавно співак розповів про нового чотирилапого пухнастика, який прибився до нього. Водночас Slavia поцікавилася його амурними справами. Та Дзідзьо не дав конкретної відповіді. І у результаті у співачки закралися думки, що артист самотній.

Крім того, виконавиця розповіла, що нещодавно натрапила на фейкову інформацію про нібито двох дітей у Дзідзьо. І хоч це виявилося брехнею, Slavia каже, що спочатку дуже зраділа й щиро побажала ексчоловіку відчути цю радість батьківства.

Реклама

Slavia та Дзідзьо / © instagram.com/slavia_official

"Я лайкнула. Була б рада, якщо б так було. Але зараз, наскільки я розумію, у нього немає жінки. Ми спілкуємося й він мені розповідав за кішку, яка вона красива, фотку зробив… А я запитую, чи є у нього господинька в хаті. Він каже: "Ну розберуся, розберуся". Я так розумію, що немає", — зазначила Ярослава в коментарі "Ближче до зірок", фрагмент якого опублікували в Instagram телеканалу "ТЕТ".

Нагадаємо, нещодавно блогерка Даша Квіткова повідомила про кардинальні зміни в особистому житті. Вона виходить заміж за відомого футболіста.