Ексдружина Дзідзьо розсекретила, хто її новий коханий-бізнесмен та чи вийшла вона вдруге заміж

SLAVIA / © instagram.com/slavia_official

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Ексдружина українського співака Дзідзьо — виконавиця SLAVIA — зізналась, хто її новий коханий та чи вийшла вона вдруге заміж.

Цьогоріч артистка наважилася розповісти про кардинальні зміни в особистому житті. Зокрема, виконавиця вже не самотня та чекає на народження первістка. Обранця співачка не квапилася одразу показувати. Однак цього разу SLAVIA привідкрила завісу особистого життя. Виявляється, новий коханий артистки бізнесмен. Звати чоловіка Андрієм.

"Його звати Андрій. Він не публічна людина, він бізнесмен. Ми завжди разом, і мені це дуже подобається. Він підтримує мене у моїй творчості, завжди мене надихає творити ще більше, йому подобаються мої пісні. Він завжди зі мною на концертах. Це те, чого я хотіла. Я мріяла, щоб ми з чоловіком завжди були разом, щоб добре йому було зі мною, а мені - з ним", - зізнається артистка в інтерв’ю kp.ua.

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SLAVIA з коханим / © instagram.com/slavia_official

Також SLAVIA зізналась, що поки що не заміжня. Утім, пара, звичайно, планує узаконити стосунки. Співачка хоче тихе та скромне весілля. Святковий день виконавиця залюбки розділить лише в компанії коханого. Як зізнається артистка, пишне весілля в неї вже було, тож знову його влаштовувати вона не хоче.

"Я хочу дуже тихо. Навіть не хочу друзям говорити. У мене вже це було, і мені це неважливо. Нам дуже добре вдвох. А гучні святкування я вже пройшла. До того ж я вісім років працювала на корпоративах, на весіллях, мені це не цікаво", - говорить артистка.

До речі, також SLAVIA розсекретила історію знайомства з обранцем. Виявляється, парочку звела кіношкола, до якої вони разом ходили на курси. Чоловікові тоді одразу приглянулася співачка. SLAVIA теж відчула рідну людину. Утім, серйозні стосунки почалися не одразу. Спочатку пара лише товаришувала та близько дізнавалася одне одного.

SLAVIA / © instagram.com/slavia_official

"Ми разом ходили до кіношколи на курси, він сидів навпроти і просто пронизував мене своїм поглядом. Я, зазвичай, не люблю таких прямих поглядів. І сама не дивлюся прямо в очі. А тут такий контакт! Вперше в житті отак прямо в очі дивилася чоловіку. Одразу відчула, що це моя людина. Але не одразу близько підпустила до себе. Ми спілкувалися, як друзі, разом проводили час, я придивлялася до нього, перш ніж у нас почалися серйозні стосунки", - говорить артистка.

Нагадаємо, нещодавно Дзідзьо відреагував на вагітність колишньої дружини. Артист публічно звернувся до SLAVIA.