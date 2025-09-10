Ексдружина Дзідзьо розсекретила першу реакцію співака на її вагітність: "Михайло мені написав"

Slavia та Дзідзьо / © instagram.com/slavia_official

Співачка Slavia розповіла про реакцію колишнього чоловіка Дзідзьо, справжнє ім'я якого Михайло Хома, на її вагітність.

Цьогоріч в особистому житті виконавиці сталися кардинальні зміни. Slavia народила первістка та вийшла заміж вдруге. Новину про поповнення в родині співачка розсекретила, коли перебувала на восьмому місяці вагітності. Артистка тоді випустила кліп на пісню "Дівка з перцем", де засвітила помітно округлий животик. Колишній чоловік Slavia – Дзідзьо – одразу ж написав їй. Шоумен зрозумів, що його ексдружина вагітна, тож привітав її з майбутнім поповненням. Особливо Slavia було приємно, що Михайло Хома підтримав прем'єру кліпу.

"Михайло мені написав. Каже: "Я бачу між рядків, щось я там побачив, що ти вагітна. Я тебе вітаю!". Навіть в сторіз зробив репост мого кліпу", - розповіла виконавиця в інтерв'ю проєкту "Ближче до зірок".

Дзідзьо та Slavia

До слова, Slavia підтримує дружні стосунки з колишнім чоловіком. Нинішній обранець співачки не ревнує її. Ба більше, він не проти їхнього спілкування, а часом навіть закликає дружину відповісти Дзідзьо, коли той телефонує.

"У мене так і досі Михасик. Ми десь останній раз вечеряли, і Андрій каже: "Візьми (слухавку – прим. ред.), поговори", - говорить співачка.

А от що відбувається в особистому житті самого Дзідзьо, наразі не відомо. Ходять різні чутки: і що в нього є обраниця, і що він вже батько двох дітей. Нещодавно Slavia розкрила деталі особистого життя колишнього чоловіка.