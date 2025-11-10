Ексдружина Дзідзьо здивувала заявою про нацвідбір: "Не думаю, що може пройти звичайна людина"

Співачка Slavia / © instagram.com/slavia_official

Колишня дружина українського співака Дзідзьо здивувала заявою про Національний відбір на "Євробачення".

Артистка Slavia неодноразово намагалась потрапити на музичний конкурс. Однак виконавиці не щастило. Пісні артистки не проходили відбірковий тур, хоч після їхнього оприлюднення вони ставали неабияк популярними. В інтерв'ю kp.ua Slavia говорить, що не дуже вірить в прозорість нацвідбору. Артистка вважає, що туди потрапляють по знайомству.

"Я вже багато разів не проходила на нацвідбір. Навіть мої пісні-мільйонники "Сила роду" чи "Я тобі не мамка" на нацвідбір не брали. Тим не менш, вони суперпопулярні, мільйони переглядів, тому це нічого не означає. Якщо чесно, я взагалі не дуже вірю, що може пройти якась звичайна людина. Думаю, що кум, брат, сват підтягують своїх. Мені так здається", - здивувала артистка.

Співачка Slavia / © instagram.com/slavia_official

Slavia визнає, що нацвідбір – це її мрія, тож вона хоче потрапити на конкурс та не втрачатиме надії. Проте виконавиця не надто засмутиться, якщо їй і цьогоріч не поталанить. До слова, артистка подала заявку на конкурс. Slavia наголосила, що вміє гідно приймати свої поразки.

"Все одно якась віра, надія завжди є. Треба рухатись до своєї мрії. Тому роблю свою справу і не переживаю, пройду чи не пройду. У будь-якому разі це ні на що не вплине. Я, звичайно, була би рада пройти, але я вмію програвати", - визнала артистка.

Нагадаємо, нацвідбір на "Євробачення-2026" відбудеться в лютому наступного року. Сам конкурс мине у Відні в травні. До речі, на "Єврообачення-2026" може доєднатися нова країна, яка не розташована в Європі.