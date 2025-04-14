Ексдружина Дзідзьо зізналась, чому не народила від співака дітей: "Говорив, що я не впораюся"

Дзідзьо та SLAVIA / © instagram.com/slavia_official

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Ексдружина українського співака Дзідзьо, яка зараз вагітна первістком, зізналась, чому в них не було спільних дітей.

Колишні закохані перебували в стосунках протягом 20 років, вісім з яких жили в офіційному шлюбі. Утім, спільних дітей в експодружжя немає. Співачка SLAVIA в коментарі “Уніану” припускає, що вони були потрібні в житті одне одного для інших цілей, зокрема, разом пройти шлях становлення та бути підтримкою в тяжкі часи. Артисти спочатку разом навчалися, потім розвивали кар’єру та обзавелися житлом.

“Чому не було дітей? Це філософське питання. Напевно, ми зустрілися для іншого. Думаю, ми зустрілися для того, щоб пройти найскладніші часи становлення разом і бути найкращою на той час підтримкою і вчителями одне для одного. У нашому суспільстві існує думка, що спочатку потрібно здобути вищу освіту, потім розвивати кар’єру, заробити на будинок, машину… У нас так і сталося, спершу ми разом вчилися, потім створили гурт “Друзі“, в якому працювали разом із Михайлом, а потім почався гурт DZIDZIO“, — поділилася співачка.

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Дзідзьо та SLAVIA

Колишнє подружжя все ж таки обговорювало тему майбутньому поповнення в сім’ї, утім, тоді був не час для цього. Дзідзьо був повністю занурений в розвиток кар’єри. Співак не хотів все звалювати на плечі SLAVIA та вважав, що їй буде потрібна його допомога, яку він через роботу не міг гарантувати: “Тоді у Михайла зовсім не було часу думати про дітей, він говорив, що я одна не впораюся, і я звикла до цієї думки”.

Нагадаємо, наразі ж SLAVIA чекає на народження первістка. Нещодавно артистка розсекретила, хто став її новим коханим та чи вийшла вона за нього заміж.