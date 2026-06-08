Ексдружина Дзідзьо зворушила зверненням до первістка, якому виповнився один рік

Slavia / © instagram.com/slavia_official

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Ексдружина Дзідзьо, українська співачка Slavia, справжнє ім’я якої Ярослава Притула-Павлюк, зворушливо привітала сина Лева з першим днем народження та поділилася сімейними світлинами.

Для артистки цей рік став особливим і сповненим нових відкриттів. У своєму блогу Ярослава опублікувала добірку кадрів із первістком та згадала день, коли вперше взяла його на руки. Співачка зізнається, що поява сина кардинально змінила її життя та подарувала відчуття справжнього щастя. За її словами, навіть непрості обставини не затьмарили тієї миті. Нині ж маленький Лев святкує свій перший день народження.

«Сьогодні нашому Левчику — 1 рік! Рівно рік тому я отримала найважливіше звання у своєму житті — мама. День пологів став одним з найщасливіших у моєму житті. Навіть попри повітряні тривоги і переміщення в безпечніше місце, пологи пройшли досить легко», — поділилася виконавиця.

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Син Slavia Лев / © instagram.com/slavia_official

Також співачка пригадала кумедні моменти з перших місяців життя малюка. Зокрема, розповіла, що син здивував усіх, коли замість набору ваги спочатку трохи схуд. Згодом ситуація змінилася, і хлопчик почав активно рости. Артистка також розсекретила кілька несподіваних рис характеру свого спадкоємця.

«У 10,5 місяців він вирішив, що повзати — це вже не його рівень, і пішов сам. Тепер у нас вдома працює цілодобова служба контролю за маленьким дослідником. А ще наш син любить лимони. Не просто любить — їсть їх із задоволенням, і жодної гримаси! Схоже, характер у нього такий самий яскравий, як смак улюбленого фрукту. Сину, за цей рік ти навчив нас любити ще сильніше, радіти дрібницям і цінувати кожну мить», — написала Slavia.

Допис Slavia / © instagram.com/slavia_official

Співачка додала, що вони з чоловіком Андрієм безмежно щасливі спостерігати за тим, як росте їхній син, і пообіцяли завжди бути поруч із ним на кожному етапі життя.

Син Slavia Лев / © instagram.com/slavia_official

Син Slavia Лев / © instagram.com/slavia_official

Нагадаємо, нещодавно Slavia показала, як відпочиває за кордоном із сином.

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