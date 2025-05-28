Ексдружина Г'ю Джекмана приголомшила причиною їхнього розлучення після майже 30 років шлюбу

Г'ю Джекман та Деборра-Лі Фернесс / © Associated Press

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Колишня дружина австралійського актора Г'ю Джекмана - Деборра-Лі Фернесс – розкрила приголомшливу причину їхнього розлучення після 27 років шлюбу.

Пара оголосила про розрив ще у вересні 2023 року. Однак достеменна причина лишалася невідомою. Нині ж Деборра-Лі Фернесс у коментарі Daily Mail вперше заговорила, чому ж вони розлучилися. Вона зазначала, що пройшла травматичний шлях зради. Колишня дружина Джекмана зізналась, що їй було неабияк боляче. Тим не менш, Фернесс все ж вдячна, що пережила цей досвід. За її словами, вона здобула чимало знань та стала мудрішою, що дозволило їй нарешті отримати свободу та усвідомити власну цілісність.

Г'ю Джекман та Деборра-Лі Фернесс / © Associated Press

"Моє серце та співчуття з кожним, хто пройшов травматичний шлях зради. Це глибока рана, яка глибоко ранить, проте я вірю у вищі сили та в те, що вони завжди працюють в нашу користь. Це переконання допомогло мені пережити розпад майже тридцятирічного шлюбу. Завдяки цьому досвіду я здобула багато знань і мудрості. Навіть коли ми зіштовхуємося з очевидними труднощами, це веде нас до нашого найбільшого блага, нашої справжньої мети. Це може бути боляче, але зрештою, повернення до себе та життя в рамках власної цілісності, цінностей та кордонів – це визволення та свобода", - поділилася Деборра-Лі Фернесс.

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Також відомо, що нещодавно колишнє подружжя офіційно почало процес розлучення. Зазначається, що вони без скандалів досягнули мирової угоди та поділили спільне майно, яким обзавелися протягом майже 30 років шлюбу.

Г'ю Джекман та Деборра-Лі Фернесс / © Associated Press

Розлучення Г'ю Джекмана з Деборрою-Лі Фернесс – що відомо

Пара прожила в шлюбі 27 років. Власних дітей у них немає, однак подружжя виховувало двох усиновлених. У вересні 2023 року Джекман та Фернесс приголомшили заявою, що розлучаються. Мовляв, під час карантину, що був спричинений коронавірусом, вони зрозуміли, що почуття між ними більше дружні, аніж романтичні.

Однак згодом почали пліткувати, що причина розриву подружжя пов'язана з акторкою Саттон Фостер. Згодом інсайдери з'ясували, що Джекман закрутив із нею роман, ще коли перебував у шлюбі з дружиною. Деборра-Лі Фернесс про це дізналася та не пробачила чоловікові зради. До речі, тоді також і Фостер розлучилася з чоловіком. Врешті, на початку цього року Джекман офіційно підтвердив, що дійсно перебуває в стосунках із Саттон.

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Г'ю Джекман та Саттон Фостер / © Associated Press