Ексдружина Кевіна Костнера через півтора роки після розлучення вийшла заміж удруге: яким було весілля

Кевін Костнер і його ексдружина Крістін Баумгартнер / © Associated Press

Через півтора року після гучного розлучення актора Кевіна Костнера знову опинився у центрі уваги — цього разу через новий шлюб своєї колишньої.

Його ексдружина, 51-річна дизайнерка Крістін Баумгартнер, вдруге пішла під вінець. Її обранцем став фінансист Джош Коннор — давній знайомий, а колись навіть близький друг самого Костнера. Пара сказала одне одному “так” 18 вересня на мальовничій приватній виноробні в Санта-Барбарі. На святкуванні були присутні близько сотні гостей, серед яких — лише найближчі друзі та рідні. Атмосфера, за словами очевидців, була просякнута ніжністю, теплом і справжнім коханням.

Наречена обрала розкішну білу сукню, прикрашену делікатною ручною вишивкою у формі квітів. Після офіційної частини Крістін переодяглася у другу сукню — гладку атласну, що підкреслювала її витонченість і впевненість.

«Вони буквально світилися щастям. У певний момент більшість присутніх не стримали сліз. Усе мало дуже щирий вигляд», — поділився один із гостей People, які вже опублікували фото з весілля.

Крістін Баумгартнер і Джош Коннор / © instagram.com/people

До слова, шлюб Баумгартнер і Костнера тривав майже два десятиліття — 18 років. Разом вони виховали трьох дітей, проте 2023 року Крістін подала на розлучення. Для актора ця новина стала ударом — джерела стверджували, що Кевін до останнього сподівався врятувати стосунки. Процес розлучення був непростим: сторони з’ясовували фінансові питання, включно з аліментами. Костнер навіть заявляв, що колишня витрачає гроші не на дітей, а на власні потреби. Після кількох судових слухань колишнє подружжя фіналізувало розрив у лютому 2024 року.

Як виявилося, вже тоді Баумгартнер мала романтичні стосунки з Джошем Коннором. Їхнє зближення почалося ще під час складного періоду після розлучення — спочатку як підтримка, а згодом справжні почуття. У січні 2025-го фінансист освідчився Крістін, а тепер їхня історія отримала щасливе продовження.

