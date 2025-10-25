Ексдружина Ханумака шокувала зізнанням про шлюб і страх, який довів до розлучення: "Я брехала собі"

Аліна Шаманська й Руслан Ханумак

Українська блогерка Аліна Шаманська розкрила подробиці розлучення з колишнім чоловіком Русланом Ханумаком.

Зірка поділилася особистою історією та пригадала той болісний період. Аліна зізнається, що останньою краплею у стосунках із шоуменом стало занепокоєння щодо стану свого здоров’я. Зокрема, блогерка стала уважніше ставитися до самопочуття після загибелі мами від раку.

«Я брехала собі у шлюбі, що я щаслива дружина. Але я зрозуміла, що не хочу закінчити життя, як моя мама. У неї була онкологія. Я зрозуміла, що якщо буду жити до кінця своїх днів у такому стані, як у шлюбі, то рано чи пізно воно (онкологія — прим. ред.) до мене прийде», — зворушила Шаманська в інтерв’ю «Говорить Суханов».

Аліна Шаманська й Руслан Ханумак / © instagram.com/hanumak

Ба більше, блогерка додає, що в той період дійсно була на межі серйозного захворювання. Шаманська не стала вдаватися у подробиці діагнозу, але зазначила, що свого часу робила операцію для вирішення гінекологічних проблем. І тоді ж розлучилася з Ханумаком, розпочавши життя з чистого аркуша.

«Під наркозом вирізала дещо по-жіночому. Воно прям вилізло й мені постійно казали, що треба лікуватися. І я розуміла, що так не виживу. Я трохи інша людина і не можу прогинатися так довго. Я знаю, що можу мати щасливе та здорове життя. Крапка була в тому, що організм почав мені говорити: „Або ми тут помираємо, або ми живемо. Але буде складно“. Я обрала життя й скинула з себе образу», — додала зірка.

До слова, Аліна Шаманська та Руслан Ханумак одружилися у 2017 році й виховують спільного сина Артура. Та шлюб розпався у січні 2023-го, а вже у березні 2024 року пара офіційно розлучилася. Втім, мирно розійтися колишнім не вдалося. Шаманська заявляла, що Ханумак «перетворював її життя на пекло» та закликала жінок уважно обирати партнера. Навесні 2025 року інфлюенсерка розповідала, що судиться з ексчоловіком за право визначення місця проживання сина, звинувативши його у порушенні домовленостей, маніпуляціях і нав’язуванні дитині російського контенту.

