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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Ексдружина Кличка опанувала незвичну професію: які практики проводить Наталія Єгорова

Модель розповіла, чим займається зараз після розлучення з мером Києва.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Наталія Єгорова

Наталія Єгорова / © instagram.com/natalia_yegorova

Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка — модель Наталія Єгорова — розповіла про новий напрям своєї діяльності.

Так, у 52 роки жінка знайшла себе у sound healing — практиках, під час яких за допомогою звуку, вібрацій і голосу допомагає людям розслабитися та відновити внутрішню рівновагу.

Про своє захоплення Єгорова розповіла в інтерв’ю Oboz.ua. За її словами, робота зі звуком стала для неї не просто цікавим заняттям, а справою, у якій вона змогла об’єднати попередній життєвий досвід, знання та власні здібності.

«Сьогодні мені 52, і я вже точно знаю, що мій шлях — це робота зі звуком. Я займаюся sound healing, допомагаю людям і відчуваю, що це моє покликання — справа, у якій сьогодні поєдналися весь мій життєвий досвід, знання про звук, моя присутність і, звичайно, мій голос», — поділилася Єгорова.

Наталія Єгорова / © instagram.com/natalia_yegorova

Наталія Єгорова / © instagram.com/natalia_yegorova

Наталія також пояснила, у чому полягає її робота як практикині. Вона створює атмосферу, де учасники можуть відчути себе спокійно, відволіктися від повсякденних турбот і зосередитися на власних відчуттях. Для цього використовує звучання інструментів, вібрації та свій голос.

«Що я можу зробити як практик? Створити простір, у якому людина відчує достатньо довіри й безпеки, щоб нарешті розслабитися. Коли нервова система виходить зі стану постійного напруження, організм отримує можливість спрямувати більше ресурсів на природні процеси відновлення. Sound healing для мене — це можливість вийти з нескінченного потоку думок, повернути увагу до тіла, дихання й власних відчуттів, дозволити собі розслабитися, відчути довіру», — пояснила колишня дружина Кличка.

Наталія Єгорова / © instagram.com/natalia_yegorova

Наталія Єгорова / © instagram.com/natalia_yegorova

Крім того, Єгорова звернулася до жінок, які через вік або суспільні очікування відкладають власні мрії. Вона переконана, що змінювати життя, здобувати нові знання та пробувати себе в незнайомих сферах ніколи не пізно. Навіть невеликі кроки, на її думку, допомагають рухатися до бажаного.

«Я вважаю, що мріяти можна і потрібно в будь-якому віці. І не просто мріяти, а намагатися втілювати свої мрії в реальність. Так, іноді страшно. Але навіть найменший крок — це вже дія. А дія веде нас уперед. Я щиро вірю, що створювати щось нове, розвиватися, вчитися можна в будь-якому віці. Поки ми діємо, рухаємося вперед і цікавимося життям, ми залишаємося молодими. Головне — не боятися», — наголосила Наталія.

Наталія Єгорова / © instagram.com/natalia_yegorova

Наталія Єгорова / © instagram.com/natalia_yegorova

Нагадаємо, модель і співачка Наталія Єгорова вже близько 10 років проживає за кордоном. Раніше вона зізнавалася, яке насправді має громадянство.

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