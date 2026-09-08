Ексдружина Кличка повернулась з Німеччини до України і зробила емоційну заяву: "Досі не вірю в це"

Наталія Єгорова / © instagram.com/natalia_yegorova

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Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка — модель Наталія Єгорова — повернулась з Німеччини до України.

Про це вона розповіла в Instagram-stories. Зокрема, Наталія Єгорова прибула до Ужгорода. Модель не приховує, що неабияк тішиться поверненню на свою Батьківщину і досі не може повірити, що це нарешті сталося. До слова, Наталія Єгорова вже декілька років не була в Україні.

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Наталія Єгорова в Україні / © instagram.com/natalia_yegorova

«Я досі не вірю в це… Я повернулась до своїх коренів. Повернулась на свою Батьківщину. Україна! Це важко описати словами, що я відчуваю зараз. У тому, щоб бути знову у своїй країні, в Україні, є щось настільки глибоко емоційне!» — емоційно поділилась модель.

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Наталія Єгорова в Україні / © instagram.com/natalia_yegorova

Наталія Єгорова не сиділа на місці. Знаменитість вже прогулялась мальовничими вулицями Ужгорода і, звичайно ж, зробила безліч світлин на пам’ять. Ввечері на Наталію Єгорову чекала смачна вечеря в ресторані. Модель говорить, що як справжня українка замовила собі вареників.

«Тільки українці мене зрозуміють. Бути в Україні й не з’їсти вареників — це просто неможливо! Мої зроблені з маковим тістом та з начинкою з яблук. Хтось врятуйте мене!» — ділиться модель.

Наталія Єгорова в Україні / © instagram.com/natalia_yegorova

До готелю Наталія Єгорова дісталась вже втомленою. Проте далі на неї чекає насичена подорож. Знаменитість вирішила насолодитися Карпатами, тож підійматиметься в гори.

Наталія Єгорова в Україні / © instagram.com/natalia_yegorova

«Втомлена, але така щаслива! Завтра я рухаюся глибше в Карпатські гори», — говорить знаменитість.

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Наталія Єгорова в Україні / © instagram.com/natalia_yegorova

Зазначимо, Наталія Єгорова та Віталій Кличко прожили в шлюбі понад 25 років, однак 2022 року пара розлучилась. У колишнього подружжя є троє спільних дітей. Нещодавно молодший син Віталія Кличка та Наталії Єгорової показав рідкісне фото з сестрою.

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