Ексдружина Кличка позбулася каре й кардинально змінила імідж: який вигляд має 51-річна модель зараз

Наталія Єгорова / © instagram.com/natalia_yegorova

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Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка – Наталія Єгорова – приголомшила фанів змінами своєї зовнішності та назвала причину.

У фотоблогу 51-річна модель похизувалася новою зачіскою. На кадрах помітно, що знаменитість позбулася свого каре і постала зі ще коротшою довжиною волосся. Позуючи, Єгорова також продемонструвала модний образ, який складався з чорної сукні, сумки та чобітків.

За словами Наталії, на такі зміни вона наважилася після переусвідомлення себе й бажання змінити загальний настрій на більш грайливий. Зірка говорить, що такий сміливий крок починає її життя з нового аркуша.

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Наталія Єгорова / © instagram.com/natalia_yegorova

Наталія Єгорова / © instagram.com/natalia_yegorova

"Іноді просто відчуваєш, що настав час для сміливого кроку. Кардинальна зміна стилю, зміна енергії, мій новий розділ життя. Від класичної елегантності до зухвалості й грайливості — це те, чого я хотіла зараз найбільше", — написала Наталія.

Нагадаємо, нещодавно про внутрішні зміни заговорила Наталія Могилевська. Співачка у своє 50-річчя зізналася, як ставиться до свого віку зараз.