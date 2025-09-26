Ексдружина Комарова кардинально змінила сферу діяльності й похизувалася досягненнями

Олександра Кучеренко / © instagram.com/aakucherenko

Ведуча та модель Олександра Кучеренко оголосила, що тепер підкорює нову професію.

У нових Instagram-сториз зірка показала кадри зі знімального майданчика та натякнула, що готується до дебюту на великому екрані. Спершу Кучеренко поділилася фото з футболістом Денисом Бойком і продюсером Юрієм Горбуновим, а згодом продемонструвала себе біля фургончика, де тривав знімальний процес.

"Новий крок в кіно", — підписала світлину Олександра.

Сториз Олександри Кучеренко / © instagram.com/aakucherenko

Сториз Олександри Кучеренко / © instagram.com/aakucherenko

Найбільший інтерес фанів викликало селфі зірки зі знаменитим актором Станіславом Бокланом. Модель жартівливо підписала спільний кадр з артистом.

"Приблизно такий вигляд мають монакські пари з великою різницею", — написала Кучеренко.

Сториз Олександри Кучеренко / © instagram.com/aakucherenko

