Ексдружина Комарова кардинально змінила сферу діяльності й похизувалася досягненнями
Знаменитість розсекретила своє нове заняття.
Ведуча та модель Олександра Кучеренко оголосила, що тепер підкорює нову професію.
У нових Instagram-сториз зірка показала кадри зі знімального майданчика та натякнула, що готується до дебюту на великому екрані. Спершу Кучеренко поділилася фото з футболістом Денисом Бойком і продюсером Юрієм Горбуновим, а згодом продемонструвала себе біля фургончика, де тривав знімальний процес.
"Новий крок в кіно", — підписала світлину Олександра.
Найбільший інтерес фанів викликало селфі зірки зі знаменитим актором Станіславом Бокланом. Модель жартівливо підписала спільний кадр з артистом.
"Приблизно такий вигляд мають монакські пари з великою різницею", — написала Кучеренко.
