Ексдружина Комарова приголомшила своїм досягненням в кар'єрі моделі: "У Парижі підписала контракт"

Олександра Кучеренко / © instagram.com/aakucherenko

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Колишня дружина українського ведучого та журналіста Дмитра Комарова приголомшила своїми досягненнями в моделінгу.

Модель та ведуча Олександра Кучеренко розповіла про новий етап в її житті. Знаменитість зізналась, що нещодавно підписала контракт із відомим французьким агенством, яке, зокрема, представляє інтереси італійської акторки Моніки Беллуччі. Тож, попереду на Олександру чекає чимало професійних знімань та нових викликів.

"Нещодавно в Парижі я підписала ексклюзивний контракт із відомим французьким агентством. Тим самим, яке представляє інтереси Моніки Беллуччі! А вона, погодьтеся, точно розуміється в естетиці і поганого не порадить", - поділилася Олександра.

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Олександра Кучеренко / © instagram.com/aakucherenko

Модель наразі рішуче налаштована спробувати щось нове та дати виклик можливостям. Тим не менш, Кучеренко говорить, що на першому місці в неї сім'я та Україна. Тож, в Парижі вона постійно не залишатиметься та повертатиметься додому.

"Зараз я кажу "так" новим можливостям, що дарує мені життя. Але при цьому мій фокус, як і завжди, залишається на головному - на сім'ї, професії та Україні. Бо навіть найяскравіші софіти Парижа не зможуть зігріти серце так, як тепло дому", - ділиться модель.

Нагадаємо, у березні Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко офіційно підтвердили, що розлучаються після шести років шлюбу. Колишня обраниця ведучого коментувала їхній розрив та ділилася, як оговтується.