ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
431
Час на прочитання
2 хв

Ексдружина Максима Неліпи, який загинув на війні, розкрила правду про його вихід з "Дизель шоу"

Тома Неліпа назвала тривожний дзвіночок, який передував звільненню з шоу.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Максим і Тома Неліпи

Максим і Тома Неліпи / © Дизель Шоу Facebook

Колишня дружина українського шоумена і військовослужбовця Максима Неліпи, який нещодавно загинув на фронті, поділилася подробицями його непростого періоду життя до початку повномасштабного вторгнення.

Так, Тома Неліпа назвала причину звільнення артиста з "Дизель шоу", де він пропрацював не один рік. Жінка зізналася, що ще 2019 року Максима спіткав переломний момент, коли він усвідомив, що більше не має жаги працювати в шоубізнесі. І як результат просто зі сцени під час чергового шоу неочікувано для колег заявив, що йде з "Дизель шоу".

"2019 рік, День незалежності, ми з "Дизель шоу" приїжджаємо до Одеси. Макс ведучий і на сцені каже: "Я хочу сказати, що це мій останній концерт. Я прощаюся з "Дизель шоу" та я хочу передати мікрофон ведучому Танковичу". Я дивлюся на нього (Дмитра Танковича – прим. ред.), а він – на мене. Після цього він (Максим Неліпа – прим. ред.) сходить зі сцени й каже: "Я стомився. Я вирішив, що шоубізнес – не для мене. Вирішив їхати на природу, поїхали зі мною". Я була шокована", - пригадала Тома в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Максим і Тома Неліпи / © Дизель Шоу Facebook

Максим і Тома Неліпи / © Дизель Шоу Facebook

За словами ексдружини воїна, ще до цього у стосунках і в роботі з’являлися "дзвіночки". Однією з переломних подій стала автокатастрофа 2018 року, яка забрала життя їхньої колеги — акторки Марини Поплавської:

"Дзвіночки були. Адже за рік до цього була аварія, коли ми їхали зі Львова. І Марина Поплавська – був перший поштовх до усвідомлення неправильного ставлення продюсерів та сімей, з якими ми товаришували… Бо тут аварія та тиша… Декілька місяців і ніхто не дізнається про твої справи. До цього Маринка була та, хто об'єднувала. Вона була матусею для всіх", - зворушила колишня Неліпи.

Нагадаємо, нещодавно з “Дизель шоу” пішла акторка Яка Глущенко. Єгор Крутоголов прокоментував її рішення.

Дата публікації
Кількість переглядів
431
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie