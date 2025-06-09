Ексдружина Максима Неліпи, який загинув на війні, розкрила правду про його вихід з "Дизель шоу"

Максим і Тома Неліпи / © Дизель Шоу Facebook

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Колишня дружина українського шоумена і військовослужбовця Максима Неліпи, який нещодавно загинув на фронті, поділилася подробицями його непростого періоду життя до початку повномасштабного вторгнення.

Так, Тома Неліпа назвала причину звільнення артиста з "Дизель шоу", де він пропрацював не один рік. Жінка зізналася, що ще 2019 року Максима спіткав переломний момент, коли він усвідомив, що більше не має жаги працювати в шоубізнесі. І як результат просто зі сцени під час чергового шоу неочікувано для колег заявив, що йде з "Дизель шоу".

"2019 рік, День незалежності, ми з "Дизель шоу" приїжджаємо до Одеси. Макс ведучий і на сцені каже: "Я хочу сказати, що це мій останній концерт. Я прощаюся з "Дизель шоу" та я хочу передати мікрофон ведучому Танковичу". Я дивлюся на нього (Дмитра Танковича – прим. ред.), а він – на мене. Після цього він (Максим Неліпа – прим. ред.) сходить зі сцени й каже: "Я стомився. Я вирішив, що шоубізнес – не для мене. Вирішив їхати на природу, поїхали зі мною". Я була шокована", - пригадала Тома в інтерв'ю Славі Дьоміну.

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Максим і Тома Неліпи / © Дизель Шоу Facebook

За словами ексдружини воїна, ще до цього у стосунках і в роботі з’являлися "дзвіночки". Однією з переломних подій стала автокатастрофа 2018 року, яка забрала життя їхньої колеги — акторки Марини Поплавської:

"Дзвіночки були. Адже за рік до цього була аварія, коли ми їхали зі Львова. І Марина Поплавська – був перший поштовх до усвідомлення неправильного ставлення продюсерів та сімей, з якими ми товаришували… Бо тут аварія та тиша… Декілька місяців і ніхто не дізнається про твої справи. До цього Маринка була та, хто об'єднувала. Вона була матусею для всіх", - зворушила колишня Неліпи.

Нагадаємо, нещодавно з “Дизель шоу” пішла акторка Яка Глущенко. Єгор Крутоголов прокоментував її рішення.