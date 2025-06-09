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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
497
Час на прочитання
1 хв

Ексдружина Максима Неліпи після смерті зірки на фронті розсекретила їхню останню розмову й обіцянку

Тома Неліпа розповіла про стан героя напередодні загибелі.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Максим Неліпа

Максим Неліпа / © Дизель Шоу Facebook

Колишня дружина українського шоумена і військовослужбовця Максима Неліпи розповіла, яким було спілкування з ним напередодні його загибелі.

За словами Тамари Неліпи, вони листувалися й ділилися станом власних справ. Тоді Максим відверто розповідав про труднощі, але, тим не менш, був оптимістично налаштованим і навіть підбадьорював колишню з дітьми в еміграції. Ба більше, Герой навіть мав плани приїхати у відпустку до мами, аби допомогти їй з побутовими речами. Та, на жаль, життя воїна трагічно обірвалося. Сумна звістка застала Тому та їхніх двох дітей в Ізраїлі, де вона зараз живе.

Максим і Тома Неліпи / © Дизель Шоу Facebook

Максим і Тома Неліпи / © Дизель Шоу Facebook

"Востаннє говорила за тиждень до... Він сказав, що дуже важко, але ми все поборемо й буде все добре. І я йому теж написала, що важко. Він написав: "Все буде добре, прорвемося". Він розмовляв з мамою за день до цього, коли вона йому розповіла про те, що чайник зламався, а він пообіцяв полагодити приїхати", - пригадала Тома Неліпа в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Зазначимо, Максим Неліпа трагічно загинув у бою 12 травня, захищаючи Україну. Йому було 48 років. Поховання відбулося у Києві. Прощання з телеведучим зібрало близьких, друзів, побратимів і колег із шоубізнесу, які вшанували його пам’ять.

Дата публікації
Кількість переглядів
497
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