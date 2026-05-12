Ексдружина Максима Неліпи зробила болісне зізнання через рік після його смерті

Максим Неліпа

Реклама

Роковини загибелі Максима Неліпи на фронті, родині якого відмовили в допомозі з меморіалом, стали особливо болісними для його колишньої дружини Тамари Неліпи, яка вперше настільки відверто заговорила про втрату, спогади й самотність.

Минув рік від дня смерті шоумена та військового. 12 травня 2025-го його життя обірвалося на фронті. В річницю загибелі Тамара Неліпа поділилася особистими переживаннями, зізнавшись, що досі емоційно не відпустила колишнього чоловіка. Попри те, що їхній шлюб завершився сім років тому, спогади про нього залишаються частиною її щодення. Ба більше, спроби почати новий етап у житті так і не допомогли поставити крапку в минулому. Жінка каже: навіть зараз часто ловить себе на думці, що подумки повертається саме до Максима.

«Іноді ловлю себе на думці, що досі не можу до кінця відпустити Макса. Хоча вже сім років минуло відтоді, як ми розійшлися, а я весь цей час сама», — поділилася Тамара в інтерв’ю OBOZ.UA.

Реклама

Тамара та Максим Неліпи / © Дизель Шоу Facebook

За словами ексдружини телеведучого, вона намагалася дати собі шанс на нові стосунки. Однак у найнеочікуваніший момент розуміла, що всі розмови знову зводяться до людини, з якою її пов’язувала велика частина життя.

«Навіть пробувала з кимось познайомитися, дати собі шанс на якесь нове життя. Пам’ятаю, сиджу в кафе з чоловіком, ми говоримо — і раптом усвідомлюю, що майже весь вечір розповідаю про Макса. У нас у Facebook залишилося багато спільних фотографій, і я часто їх переглядаю. Він мені сниться. Я багато згадую, бо в нас було справді цікаве життя», — зізналася вона.

Максим Неліпа народився у Києві 1976 року та став відомим завдяки КВК і популярним телепроєктам. У різні роки він був ведучим шоу «Хто там?», «Програй мільйон» і ранкового «Підйому». Також глядачі пам’ятають його участь у проєкті «Танці з зірками», де він виступав у парі з Оленою Шоптенко, а згодом — співпрацю з «Дизель шоу».

Нагадаємо, нещодавно ексдружина загиблого на війні Неліпи запідозрила його брата в махінаціях зі зборами.

Реклама

Новини партнерів