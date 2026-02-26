Ексдружина Остапчука пояснила, чому після розлучення не відмовилась від його прізвища

Христина Горняк / © instagram.com/kristygor

Реклама

Колишня дружина українського ведучого Володимира Остапчука пояснила, чому після розлучення залишила його прізвище.

Шоумен та нотаріусиня Христина Горняк розірвали шлюб у жовтні 2022 року. Колишня дружина ведучого вирішила не повертати своє дівоче прізвище. Христина пояснила, що не хоче витрачати час на зміну документів, яких доведеться чимало переробляти. Окрім того, за словами нотаріусині, це до того ж це фінансові витрати. У профілі в Instagram Христина теж вказала прізвище Остапчук. Проте вона говорить, що це пов'язано виключно з її професійною діяльністю.

"Наразі займатись змінами для мене це енергозатратно, також несе витрати фінансові, бо випадаю з роботи, а також на це прізвище мною відкрито купу віз в різні країни і інші документи в Європі, що займе час для зміни. У профілі Instagram, бо я нотаріус Остапчук Х. В., вже від 2020 року, люди бачать опис в профілі "нотаріус", переходять в пошук, то знайдуть за офіційним прізвищем!" – зазначила нотаріусиня.

Реклама

Христина Горняк / © instagram.com/kristygor

Також Христина Горняк зазначила, що прізвище для неї лише формальність, тож вона не надає йому особливого значення. Тим більше, у публічному просторі її знають саме за дівочим. Окрім того, вона додала, що сам Володимир Остапчук був не проти того, що колишня дружина залишає його прізвище.

"Для мене це прізвище наразі - чиста формальність. Не несе жодного сенсового навантаження. І тим паче болючих спогадів. Коли ми розлучались, стояли в РАЦСі, було питання від працівника: яке прізвище залишаєте? Я сказала, що Остапчук, мій колишній стояв поряд, жодних зауважень не було", - додала нотаріусиня.

Нагадаємо, нещодавно між колишньою та нинішньою дружинами Володимира Остапчука розгорілась нова гучна сварка. Христина Горняк заявила про зради ведучого в шлюбі та знущання над нею. Тим часом Катерина Полтавська пригрозила їй судом за наклеп.