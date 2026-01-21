Ексдружина Остапчука попросила його нинішню дати їй спокій: "Не розумію, чому до мене до*балися"

Володимир Остапчук, Катерина Полтавська та Христина Горняк

Колишня дружина українського ведучого Володимира Остапчука звернулась до його нинішньої та попросила дали їй спокій.

Конфлікт між Христиною Горняк та Катериною Полтавською не вщухає. Проте 20 січня нинішня дружина шоумена заявила, що більше не реагуватиме на його колишню та припинить будь-які згадки про неї у своїх соцмережах. Ці слова прокоментувала Христина Горняк. Вона звернулась до Катерини та попросила нарешті дати їй спокій.

"Катерина Остапчук пообіцяла, що більше не буде мене згадувати! Я сподіваюсь, хоча б ці слова стануть правдивими, і ви відчепитися від мене і мого життя. І більше не будуть мене втягувати в свою бурну фантазію, що моє життя і соціальні мережі присвячені їм. Я дуже на це сподіваюсь, що нарешті вони забудуть моє ім'я. Катерино, я дуже сподіваюсь, що ти це сказала відповідально і залишиш мене в спокої", - видала Горняк.

Нотаріусиня говорить, що після розлучення з Володимиром Остапчуком її поливають брудом. Мовляв, він та його нинішня дружина знецінили її роботу, збори, їхній шлюб із ведучим в цілому та обізвали непорядною. Христина запевняє, що не розуміє, чому так, оскільки вона сама до подібного не вдавалась.

"Якщо так реально подивитись, скільки лайна я витримала на себе, просто треш... За ці роки, мене знецінили як жінку, знецінили шлюб, знецінили як професіонала по роботі, знецінили збори мої, обізвали непорядною і купу ще усього. Я ніколи не копала інформацію, мені не цікаво, я взагалі, не розумію, чому до мене до*бались. Але досить, реально досить", - додала Горняк.

Також Христина наголосила, що не страждає за колишнім чоловіком. Окрім того, нотаріусиня вже мала півторарічні стосунки, щоправда, їх не афішувала. На закиди, що, мовляв, вона присвячує дописи в Instagram Остапчуку, Горняк запевнила, що це теж зовсім не так. Нотаріусиня говорить, що розрив з останнім чоловіком дався їй болісно. Тож, вона саме про це й писала у своїх соцмережах.

"Після розлучення у Відні я мала 1,5 року непростих, але гарних стосунків. Я вирішила зі своїх причин, що я повертаюсь додому, через свої моменти, але ці стосунки теж хтось намагався знецінити, бо в той момент, коли я виставляла щось, мені прилітало, що я лізу в сім'ю і що усе моє життя - неправда, і я страждаю за Вовою. А я просто жила своє життя. До речі, після розриву зі своїм хлопцем з Відня, я не просто переживала це, багато дописів було про нього, але там скажуть, що то про мого ексчоловіка, от в цьому і абсурд", - підсумувала Христина.

Нагадаємо, ще торік між колишньою та нинішньою дружинами Володимира Остапчука розгорівся скандал. А все через будинок, який ведучий придбав у шлюбі з Горняк. На той момент колишнє подружжя ще його не поділило. Катерина Полтавська обурювалась, що Горняк претендує на дім, хоча взагалі нічого не вкладала з коштів. Натомість нотаріусиня зазначала, що за законом має право претендувати на половину майна.

Врешті, Володимир Остапчук та Христина Горняк вирішили продати дім та поділити кошти навпіл. А нещодавно Полтавська заявила, що колишня дружина ведучого нібито ставить палки в колеса: завищує ціну, чим відлякує потенційних покупців. На думку Катерини, Христина таким чином намагається не втратити зв'язок із Володимиром.