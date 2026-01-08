Ексдружина Остапчука різко звернулась до нього та його нової обраниці: "Змініть вже пластинку"

Володимир Остапчук із нинішньою дружиною та Христина Горняк / © instagram.com/kristygor

Колишня дружина українського ведучого Володимира Остапчука різко звернулась до нього та його нової обраниці.

Скандал через будинок, який шоумен почав будувати у шлюбі з нотаріусинею Христиною Горняк, не вщухає. Зокрема, колишня дружина Остапчука показала, які повідомлення отримує від анонімних користувачів. Мовляв, вона несправедливо вчиняє, коли ділить з ведучим будинок, хоча нібито не вкладала в будівництво коштів, та й взагалі в них немає спільних дітей. Христина говорить, що насправді не хоче зайвий раз коментувати цю тему, але цього разу зробить виняток. За її словами, вона просто дотримується закону. Тож майно, що було нажито в шлюбі, після розлучення ділиться навпіл. Виняток — лише шлюбний договір, якого в них з Остапчуком не було. Тож половина будинку за законом належить їй.

"Це вже смішно, що, як треба підняти рейтинги, так починають ті теми про будинок. І це от "якщо не народила дитину, то чи має право на щось жінка"… А відколи діти в нас стали мірилом прав і законних інтересів?" — обурилась нотаріусиня.

Саме такі закиди отримує Христина Горняк / © instagram.com/kristygor

Христина наголосила, що підписала договір про поділ майна. Тож наступний крок – це продаж будинку і поділ коштів. Водночас всі згадування про будинок від нинішньої дружини Володимира Остапчука нотаріусиня вважає хайпом на цій темі.

"Пропоную звернутись до піарників, я не знаю, або зайнятись благодійністю, буде користь хоча б. І відчепитися від мене. От чесне слово! Або викупіть мою частину, а як ні, то чекаємо на нормального покупця, я не поспішаю. Але змініть вже пластинку, не діставайте", — обурилась Христина.

Зазначимо, між Володимиром Остапчуком та його колишньою дружиною Христиною Горняк після розлучення розгорівся скандал про поділ спільного будинку під Києвом, будівництво якого розпочалось 2021 року. Зрештою вони домовились його продати та поділити кошти навпіл. Проте нещодавно нинішня дружина ведучого звинуватила його колишню в тому, що та спеціально завищує ціну та не дає нарешті його позбутися.