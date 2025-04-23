Ексдружина Остапчука розсекретила, як вони поділили спільний будинок та що з ним станеться

Христина Горняк і Володимир Остапчук

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Ексдружина ведучого Володимира Остапчука – нотаріусиня та блогерка Христина Горняк – розсекретила, як вони поділили будинок у Київській області та що з ним станеться.

Після розлучення пару пов'язувало спільне майно. Зокрема, Володимир та Христина ще в шлюбі почали будувати будинок. Після розлучення довкола спільного майна почалися перипетії. А нещодавно ж після майже двох з половиною років скандалів подружжя вирішило, що робити з будинком.

Спочатку ані Горняк, ані Остапчук не ділилися подробицями. Однак нещодавно нотаріусиня зізналась, що вони вирішили його продати.

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"Поділ стався успішно. До речі, незабаром їдемо знімати на будинок ролик і продаємо", - поділилася Христина.

Володимир Остапчук на тлі їхнього з Христиною Горняк будинку / © instagram.com/vova_ostapchuk

До речі, на одному з сайтів з продажів вже розміщене відповідне оголошення. Зокрема, будинок в котеджному селищі Золоче Прованс колишнє подружжя продає за 195 тисяч доларів, що понад 8,1 мільйонів гривень.

Христина Горняк та Володимир Остапчук продають будинок

Нагадаємо, 2021 року Христина Горняк та Володимир Остапчук почали будувати будинок. Утім, 2022-го пара розлучилася. Тим часом дім так і лишився недобудованим. Ба більше, після розриву вони тривалий час не могли його поділити. Горняк запевняла, що хоче це зробити шляхом мирних перемовин, однак шоумен нібито не йшов на контакт. Та все ж таки всередині березня після майже двох з половиною років скандалів колишнє подружжя владнало всі питання та поділили майно.