Ексдружина Остапчука розсекретила свого заможного залицяльника й курйоз: "Три роки не втрачає надію"

Ексдружина шоумена Володимира Остапчука, нотаріусиня й блогерка Христина Горняк розповіла про одне зі своїх побачень із заможним чоловіком.

Зірка зізналася, що вже три роки її серце активно намагається завоювати один залицяльник. За словами Христини, історія знайомства з ним розпочалася майже одразу після її розлучення. Тоді незнайомець запросив блогерку до ресторану. Вечір був не лише романтичним, але й не минув без курйозів на тлі недовіри.

«У мене з’явився онлайн-залицяльник. Щойно я розлучилася — він в Instagram запросив мене на побачення в дорогий ресторан у Києві. Я приходжу і вже стоїть відкоркована пляшка елітного шампанського. Я сідаю, бачу його вперше й думаю, що зараз він піде до вбиральні, а я буду за це платити. Але все нормально, ми допиваємо пляшку й у офіціанта він просить ще якесь, але ще краще. Я розумію, що воно буде ще дорожче. Я офіціанту проговорюю, що цього чоловіка бачу вперше й якщо він не розрахується, то я платити не буду. Але він розрахувався, бо нормальна людина», — поділилася Христина в шоу «ПВМ».

Попри щедрість і увагу чоловіка, роману між ними так і не сталося. Горняк пояснила, що відмовила залицяльнику через відсутність почуття, що це та сама її людина. Проте наполегливий чоловік продовжує стояти на своєму й регулярно нагадує про себе у форматі допомоги блогерці з її благодійними зборами для війська.

«Я йому сказала, що між нами нічого не може бути. Бо у мене не стався метч. Але три роки він не втрачає надію чогось досягти. Закриває мої збори по 150 тис. грн, купує вечері, ще щось… Але, на жаль, у мене не йокнуло. І вже нічого (він не може зробити — прим. ред.). Я йому чесно сказала, що ми можемо бути друзями. Головне, щоб був конект», — додала нотаріусиня.

Нагадаємо, до 2022 року Христина Горняк була у шлюбі із шоуменом Володимиром Остапчуком. Їхні стосунки завершилися публічним скандалом з його новою дружиною Катериною. Ексдружина зірки і його теперішня кохана намагаються розділити спільне майно.