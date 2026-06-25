Ексдружина Остапчука відповіла на закиди про особисте життя: "Така „класна“, а ніхто не бере заміж?"

Христина Горняк / © instagram.com/kristygor

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Ексдружина шоумена Володимира Остапчука, нотаріуска та блогерка Христина Горняк розповіла про самотність жінок, особистий вибір у стосунках і розвіяла міф, що незаміжню жінку нібито просто «ніхто не обирає».

Після зміни прізвища на дівоче Христина Горняк звернулася до теми, яка регулярно виникає в її коментарях. 39-річна блогерка вирішила поговорити про суспільні стереотипи. Особливу увагу вона приділила поглядам на жінок без пари. За словами Христини, багато хто неправильно трактує їхній статус. Вона пояснила, що самотність не завжди означає відсутність уваги чи можливостей. Іноді це свідоме рішення людини, яка знає власні межі.

«Найдивніший міф, який досі живий, але викликає в мене сміх до сліз: якщо жінка сама — її не обрали… Мені часто пишуть: а шо ж ви така „класна“, а ніхто не бере заміж знов?!», — поділилася Горняк.

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Христина Горняк / © instagram.com/kristygor

Блогерка наголосила, що суспільство часто сприймає жіночу самотність крізь призму помилкового уявлення про «відмову чоловіків». На її думку, жінка також має право бути тією, хто ухвалює рішення і визначає, які стосунки їй підходять.

«Чому, коли жінка не в стосунках, більшість людей автоматично думають, що проблема в тому, що її не беруть? Чому нікому не спадає на думку, що жінка може відмовлятися від стосунків не тому, що її не кличуть, а тому, що їй не підходить?», — написала вона.

Христина Горняк / © instagram.com/kristygor

Христина додала, що причини відмови від стосунків можуть бути різними — від несумісності характерів і поглядів до різного темпу життя та відчуття комфорту поруч із людиною. Вона закликала не знецінювати жіночий вибір і не сприймати його як «проблему».

«А ще, обожнюю, коли кажуть, що право чоловіків обирати — це норма, а якщо обирає жінка, то одразу в неї завищені стандарти!… Та і взагалі, хто сказав, що бути обраною важливіше, ніж обирати? Для мене ні. Що скажете?», — звернулася Горняк до своїх підписників.

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Нагадаємо, Христина Горняк раніше була у шлюбі з шоуменом Володимиром Остапчуком. Після завершення їхніх стосунків блогерка розкрила суму компенсації від держави за спільний зруйнований будинок після атаки РФ.

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