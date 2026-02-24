Ексдружина Остапчука заявила про його зради та знущання в шлюбі: нинішня пригрозила їй судом

Нинішня та колишня дружини Володимира Остапчука

Ексдружина українського ведучого Володимира Остапчука – нотаріусиня Христина Горняк – заявила про зради та знущання над нею в шлюбі. Нинішня обраниця шоумена - блогерка Катерина Полтавська – відповіла на скандальні звинувачення.

Володимир Остапчук розлучився з Христиною Горняк ще у жовтні 2022 року. Відтоді колишнє подружжя дотримувалось мовчання та не видавало подробиць розриву. Проте в Instagram-stories Христина Горняк вирішила прокоментувати їхнє розлучення та видати скандальні подробиці. За словами нотаріусині, вона прийняла таке рішення, оскільки втомилась терпіти, що її "поливає брудом" нинішня дружина ведучого. До слова, Христина Горняк та Катерина Полтавська неодноразово публічно сварились.

Колишня дружина Володимира Остапчука заявила, що під час стосунків із ним терпіла емоційні знущання, зокрема, коли він нібито був в стані алкогольного сп'яніння. Христина Горняк говорить, що пробачала шоумену і вірила, що це припиниться, натомість його поведінка погіршувалась.

Допис Христини Горняк / © instagram.com/kristygor

"Три роки я терпіла емоційні знущання в шлюбі, в стані алкогольного сп'яніння, і не тільки. Саме тому я розлучилась, бо я вирішила спасти свою психіку, свій емоційний стан. Чому за свій вибір розлучитись і вийти з цього я зараз маю нести відповідальність? Так, я сама винна, що я вірила, що це перестане продовжуватись, але це не перестало, а погіршилось, тому було прийняте мною рішення розлучитись", - видала Христина.

Допис Христини Горняк / © instagram.com/kristygor

Окрім того, колишня дружина Остапчука заявила, що він її зраджував. Як говорить Христина, вона пробачила це, а після розлучення вирішила мовчати, оскільки було соромно.

"Я брехала, що в моїх стосунках не було зради, ні, вона була, але я її теж пробачила. І це зараз не про нову дружину, яка з'явилась, ще коли ми були в шлюбі, ні. Я мовчала не задля когось, а задля себе, мені соромно якийсь період було собі зізнатись", - видала Христина.

Допис Христини Горняк / © instagram.com/kristygor

Володимир Остапчук не коментував скандальних заяв його колишньої дружини. Натомість його нинішня обраниця Катерина Полтавська відповіла на звинувачення. Вона заявила, що емоційне знущання "було взаємним". Мовляв, вони обидва кричали, сварились, вживати ненормативну лексику.

"Ви обидва сварилися. Ви обидва кричали. Ви обидва використовували ненормативну лексику. Систематичне знущання, як ти говориш, було у вас взаємне. Чи ти вважаєш, що над Вовою можна знущатися, а над тобою ні? Так, у вас не склався шлюб. Так, ви не вміли домовлятися у сварках і поливали одне одного брудом, але це було взаємно", - видала Полтавська.

Також дружина Остапчука спростує слова про те, що він знущався над колишньою в стані алкогольного сп'яніння. Вона стверджує, що в їхніх стосунках такого зовсім немає.

Допис Катерини Полтавської / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

"Коли людина припиняє бути алкоголіком та емоційним тираном рівно в момент розлучення, то можливо… Як би то так сказати", - зазначила блогерка.

Окрім того, Катерина Полтавська наголосила, що вони з Володимиром Остапчуком збираються подати в суд на Христину Горняк за наклеп.

"Із цим всім ми йдемо до суду й в правовому порядку, за законом, будемо вирішувати це питання", - підсумувала блогерка.

Нагадаємо, сварки між нинішньою та колишньою дружинами Володимира Остапчука розпочалися на тлі будинку, який шоумен почав будувати у шлюбі з Христиною Горняк. Нотаріусиня обурювалась, що після розлучення ексчоловік не йде на діалог та не квапиться його ділити, хоча планував там жити і продовжував робити ремонт. Згодом нинішня дружина Остапчука втрутилась та заявила, що колишня взагалі не вкладала свої кошти в будівництво. Окрім того, за словами Катерини, Горняк таким чином нібито намагається й надалі бути присутньою в житті ведучого. Врешті, шоумен та нотаріусиня поділили будинок навпіл та вирішили його продати. Проте нещодавно дім під час обстрілу Київської області зазнав серйозних пошкоджень.