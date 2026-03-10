Ексдружина Остапчука здивувала зізнаннями про невдалі спроби зачати дитину й докори від зірки

Володимир Остапчук, Христина Горняк

Колишня дружина телеведучого Володимира Остапчука — блогерка та нотаріусиня Христина Горняк — поділилася новими подробицями їхнього шлюбу, який скандально завершився восени 2022 року.

Знаменитість оприлюднила скриншоти особистого листування з ексчоловіком та пригадала складні моменти їхніх стосунків. За словами Горняк, ще до початку повномасштабної війни вони планували стати батьками. Втім, завагітніти природним шляхом парі не вдалося. Згодом, як стверджує блогерка, Остапчук почав говорити про можливу мобілізацію. Тоді Христина запропонувала варіант, який вважала логічним — пройти процедуру ЕКЗ, аби вона могла виносити їхню спільну дитину, поки чоловік служитиме.

«Ми почали планувати дитину десь перед повномасштабкою, ще не знаючи, що буде війна. Але у нас не вийшло. І коли він сказав, що він іде на фронт, я сказала: „Добре, ідем робити ЕКЗ, і поки ти будеш служити, я буду виношувати нашу дитину. Бо я не знаю, на скільки часу ти підеш служити. Це може бути рік, це може бути два“. Мені 36 років. І що тут поганого?» — поділилася Христина в інтерв’ю Аліні Доротюк.

Володимир Остапчук і Христина Горняк / © instagram.com/vova_ostapchuk

За словами Горняк, замість підтримки вона отримала від чоловіка хвилю звинувачень із грубою лайкою. Ведучий нібито почав дорікати їй тим, що вона не кохає його, а лише хоче народити дитину. Про це свідчить його повідомлення, яке нотаріусиня опублікувала в Мережі.

«Він тоді зачепився за нову тему, що „тобі від мене треба тільки дитина. Ти не зі мною хочеш бути, тобі однаково, що зі мною буде на фронті, тобі від мене треба тільки дитина“. Я взагалі цю претензію не дуже зрозуміла. Тобто в принципі я могла сказати: „Добре, йдеш на фронт — розлучаємся, я буду створювати родину“. Я ж не так сказала. Я сказала: „Добре, коханий, я хочу спільну дитину. Ти ідеш туди, де небезпечно, я хочу нашу дитину“. Але це було не тому, що він не хотів дитину, а тому що він намагався десь знайти будь-яку зачіпку, що я не його люблю, не його хочу, а просто хочу народити дитину», — шокувала Горняк.

Фрагмент листування Володимира Остапчука з Христиною Горняк / © скриншот з відео

Зазначимо, що сам Володимир Остапчук поки що жодним чином не коментує особисте життя з колишньою дружиною Христиною та ані підтверджує, ані спростовує її слова. Проте його нова дружина Катерина раніше погрожувала нотаріусині судом за наклеп.