Ексдружина Пятова з трьома дітьми пережили моторошну атаку: ракета впала просто біля будинку

Андрій Пятов з ексдружиною / © instagram.com/piat30

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Українська блогерка та ексдружина футболіста, голкіпера «Шахтаря» Андрія Пятова, Юлія Пятова показала наслідки російської атаки на Київщину та розповіла про моторошну ніч, коли ворожа зброя впала просто біля її будинку.

Вечір для зірки розпочинався цілком звичайно. Під час повітряної тривоги вона перебувала на терасі. Раптом жінка почула звук падіння, який стрімко наближався. Вибух пролунав зовсім поруч із її домом. Унаслідок атаки загорівся сусідній будинок. На щастя, люди не постраждали.

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«Вчора був звичайний вечір з смачною вечерею, але потім почався жах…», — написала Пятова в Instagram.

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Допис Юлії Пятової / © instagram.com/piatova

«Була тривога, я на терасі на кухні копирсалася і почула такий страшний звук падаючого чогось. Воно летіло, по звуку, прямо на нас. Такого відчуття безнадійності я ще не відчувала», — ділиться зірка.

Допис Юлії Пятової / © instagram.com/piatova

За словами Юлії, найбільше її налякало усвідомлення, наскільки близько все сталося. Ворожа зброя влучила в будинок, де ніхто не жив, тому вдалося уникнути жертв. Водночас буквально за десять метрів від місця падіння перебували люди. У сусідньому будинку були троє маленьких дітей та вагітна жінка.

«Хтось уберіг нас, людей. На щастя, ніхто не постраждав. Згорів будинок, у якому ніхто не жив. А за 10 метрів від вирви, у сусідньому будинку були троє маленьких дітей й вагітна жінка», — розповіла вона.

Допис Юлії Пятової / © instagram.com/piatova

Після вибуху на місці спалахнула масштабна пожежа — полум’я здіймалося вище сосен. Юлія зізналася, що досі не може оговтатися від пережитого, а особливо її не полишають думки про дітей, які стали свідками атаки.

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«Пожежа була вище сосен, це такий жах. І знову пощастило, що не було вітру. Я досі в шоці, діти пережили такий жах. Болить за них, за всіх дітей в Україні», — зазначила Пятова.

Допис Юлії Пятової / © instagram.com/piatova

На оприлюднених кадрах видно наслідки удару: зруйнований будинок, згарище та величезну вирву, яка залишилася після вибуху. Побачене Юлія назвала «Армагедоном» через силу удару та масштаби пожежі.

Допис Юлії Пятової / © instagram.com/piatova

Після пережитого Юлія Пятова зробила для себе важливий висновок — не відкладати життя на потім.

«І після такого хочеться жити на повну! Нам даровано найцінніше — життя! І треба брати від нього все. Не просити, не чекати, а йти далі, не зупиняючись», — підсумувала вона.

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Допис Юлії Пятової / © instagram.com/piatova

Цього разу Юлія показала не просто наслідки обстрілу, а місце, де ворожий удар міг обернутися трагедією для кількох родин.

«Я цей звук падаючої ракета та ошалешуючого вибуху не забуду ніколи», — зізналася вона.

Допис Юлії Пятової / © instagram.com/piatova

Зазначімо, Юлія Пятова була одружена з колишнім голкіпером «Шахтаря» Андрієм Пятовим. Пара виховує чотирьох дітей. Нині вони не раз опинялися в центрі уваги через особисте життя та публічні заяви.

Нагадаємо, нещодавно біля школи, де навчається донька Юрія Ткача, впала російська ракета. Дружина коміка розбирала уламки.

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