Ексдружина Ращука після розлучення кардинально змінила зачіску і похвалилась результатом
Вікторія Білан також пояснила, чому наважилась на такі зміни в зовнішньому вигляді.
Колишня дружина українського актора Володимира Ращука — артистка Вікторія Білан — після розлучення кардинально змінила зачіску.
Про це знаменитість розповіла у своєму Instagram. Так, артистка наважилась на кардинальні зміни в зовнішньому вигляді. Акторка позбулась свого довгого розкішного волосся. Тепер у Вікторії Білан стрижка каре. Вона також опублікувала свої свіжі кадри та показала, як змінилась.
Разом із тим Вікторія Білан пояснила, чому наважилась на такі кардинальні зміни в зовнішньому вигляді. Артистка це зробила за допомогою поезії — написала вірша. Акторка поділилась, коли відрізала волосся, то таким чином позбулась спогадів, що викликають біль. Із новим образом знаменитість розпочинає своє життя з чистого аркуша, де немає нічого зайвого.
Нагадаємо, цьогоріч Вікторія Білан та Володимир Ращук оголосили про розлучення. Ця новина стала справжнім шоком для їхніх прихильників, оскільки вони здавались ідеальною парою, а торік восени взагалі стали батьками сина. Проте згодом почали з’являтися скандальні подробиці про розлучення пари. Виявилося, що Володимир Ращук закрутив роман з іншою, коли Вікторія Білан була вагітною. Врешті, він пішов до коханки.
А тим часом Вікторія Білан продовжує виховувати їхнього спільного сина. Нещодавно акторка похрестила малюка та показала щемливі фото з таїнства. До речі, схоже, Володимира Ращука на святі не було.