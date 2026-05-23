Ексдружина Ращука після розлучення кардинально змінила зачіску і похвалилась результатом

Вікторія Білан / © instagram.com/vikki.bilan

Колишня дружина українського актора Володимира Ращука — артистка Вікторія Білан — після розлучення кардинально змінила зачіску.

Про це знаменитість розповіла у своєму Instagram. Так, артистка наважилась на кардинальні зміни в зовнішньому вигляді. Акторка позбулась свого довгого розкішного волосся. Тепер у Вікторії Білан стрижка каре. Вона також опублікувала свої свіжі кадри та показала, як змінилась.

Вікторія Білан після змін у зовнішньому вигляді / © instagram.com/vikki.bilan

Разом із тим Вікторія Білан пояснила, чому наважилась на такі кардинальні зміни в зовнішньому вигляді. Артистка це зробила за допомогою поезії — написала вірша. Акторка поділилась, коли відрізала волосся, то таким чином позбулась спогадів, що викликають біль. Із новим образом знаменитість розпочинає своє життя з чистого аркуша, де немає нічого зайвого.

Вікторія Білан написала вірш про зміни в зовнішньому вигляді / © instagram.com/vikki.bilan

Нагадаємо, цьогоріч Вікторія Білан та Володимир Ращук оголосили про розлучення. Ця новина стала справжнім шоком для їхніх прихильників, оскільки вони здавались ідеальною парою, а торік восени взагалі стали батьками сина. Проте згодом почали з’являтися скандальні подробиці про розлучення пари. Виявилося, що Володимир Ращук закрутив роман з іншою, коли Вікторія Білан була вагітною. Врешті, він пішов до коханки.

А тим часом Вікторія Білан продовжує виховувати їхнього спільного сина. Нещодавно акторка похрестила малюка та показала щемливі фото з таїнства. До речі, схоже, Володимира Ращука на святі не було.

