Ексдружина Ращука викрила його на брехні і розкрила причину відсутності чоловіка на хрестинах сина

Вікторія Білан, Володимир Ращук та їхній син

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Колишня дружина українського актора Володимира Ращука — акторка Вікторія Білан — розкрила справжню причину відсутності ексчоловіка на хрестинах їхнього спільного сина.

Обряд хрещення маленького Яреми відбувся у травні. Яке ж було здивування, що на таїнстві не було батька хлопчика Володимира Ращука. Актор запевняв, що, мовляв, його колишня дружина організувала все сама, а він навіть нічого не знав. Проте у Вікторії Білан інша версія.

Акторка в інтерв’ю Oboz.ua запевнила, що вони разом із Володимиром Ращуком обирали хрещених батьків для Яреми. Також колишнє подружжя узгоджувало храм, де відбувся обряд хрещення. За словами Вікторії Білан, ексчоловік знав і місце, і дату, оскільки вона повідомляла йому це.

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Вікторія Білан із сином від Володимира Ращука / © instagram.com/vikki.bilan

«Більшість хрещених ми обирали разом. Ба більше, багатьом із них разом і пропонували стати хрещеними батьками Яремчика. Так само він знав і про самі хрестини. Ми разом обирали храм, разом обговорювали, де будемо хрестити сина. Він знав і місце, і дату. Остаточно дату я прив’язувала до приїзду однієї з хрещених, яка мала прилетіти з-за кордону. Я повідомила йому про це. Але ми потім вже припинили спілкуватися, він мене всюди позаблоковував, але менше з тим», — запевнила артистка.

Одним із хрещених батьків Яреми став побратим Володимира Ращука. За словами Вікторії Білан, він телефонував її ексчоловіку та повідомляв про хрещення сина. Натомість актор жодним чином не відреагував на це та не з’явився у храмі.

Хрещення сина Володимира Ращука та Вікторії Білан / © instagram.com/vikki.bilan

«Його побратим, який спеціально відпросився з фронту на хрестини, телефонував йому і сказав, що їде на хрещення Яремчика такого-то числа, в такому-то місці. Володимир у відповідь просто змовчав», — додала акторка.

Нагадаємо, нещодавно Вікторія Білан та Володимир Ращук офіційно розлучились. При цьому актор не з’явився в суді під час слухання їхньої справи.

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