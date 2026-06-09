Ексдружина Ращука звинуватила колишнього в обмані та висловилася про суд: "Відмиваюся від брехні"

Вікторія Білан та Володимир Ращук

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Після гучного розлучення українська акторка Вікторія Білан відверто висловилася про шлюб із колегою Володимиром Ращуком та розповіла, чим завершилася їхня багаторічна історія.

Після 13 років разом подружжя офіційно поставило крапку у стосунках. Судове засідання відбулося 8 червня. Втім, сам Володимир Ращук на нього не прийшов. За словами акторки, причиною стала службова зайнятість у війську. Білан не приховувала емоцій і публічно прокоментувала рішення колишнього чоловіка. Артистка заявила, що більше не готова миритися з тим, що пережила за роки шлюбу.

«Потроху витягую зі спини ножі, відмиваюся від брехні, зради й розчарування. На суд він не з’явився, бо ж „у війську і не може прийти“. Чергове брехливе клопотання і чергові виправдовування. А я прийшла. І сказала правду, яку суд зафіксував. Про те, як насправді все було. Про те, що дитина вже давно не цікавить людину, яка називає себе батьком», — емоційно поділилася Вікторія.

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Вікторія Білан

За словами знаменитості, суд запропонував подружжю час на можливе примирення. Однак акторка категорично відмовилася. Вона наголосила, що цей етап життя для неї остаточно завершений і повертатися до минулого не має наміру.

«Найстрашніше — не самотність. Найстрашніше — жити поруч із людиною, яка тебе знецінює і знищує брехнею й боягузтвом», — заявила артистка.

Вікторія Білан

Після офіційного розірвання шлюбу Білан зізналася, що хоче зосередитися на дітях, творчості та власному житті. Водночас фінал цієї історії виявився доволі символічним. Акторка намагалася повернути колишньому його речі, однак охочих забрати їх не знайшлося.

«Хотіла віддати речі, які залишилися, але не було кому. Викинула на смітник!» — написала вона.

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На завершення дня Вікторія підняла келих ігристого, назвавши своє розлучення справжнім святом і початком нового етапу.

Вікторія Білан

Нагадаємо, нещодавно актор-військовий Володимир Ращук уперше розкрив правду про свою відсутність на хрестинах сина.

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