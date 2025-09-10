- Дата публікації
Ексдружина Романа Сасанчина відповіла на чутки про розлучення зі співаком через його зради
Також колишня обраниця артиста висловилася про його спілкування з їхньою спільною донькою.
Колишня дружина українського співака та переможця "Голосу країни" Романа Сасанчина відповіла на чутки, що вони нібито розлучилися через його зради.
Так, Іванна вирішила поспілкуватися з підписниками в Instagram-stories. Звичайно ж, багатьох цікавила тема її розлучення з артистом, про яке вони оголосили на початку вересня. Річ у тім, що ця новина неабияк здивувала користувачів, адже раніше пара запевняла, що в їхніх стосунках все добре.
У Мережі навіть почали ширитися чутки, що Роман Сасанчин нібито зраджував дружину, тому вони розійшлися. Іванна запевняє, що причина не в цьому. Вона натякнула, що в стосунках насправді було багато проблем, які й призвели до розриву. Утім, до конкретики колишня обраниця артиста не вдавалася. До речі, офіційно Іванна поки що дружина Романа Сасанчина. Остаточно пара розлучиться до кінця цього року.
Загалом, у пари за час стосунків народилася донька, якій зараз три роки. Іванна запевняє, що артист продовжуватиме спілкуватися з дитиною та брати участь в її вихованні.
Нагадаємо, нещодавно й сам Роман Сасанчин висловився про розлучення. Артист розповів про свій стан після розриву з дружиною та поділився планами на майбутнє.