Ексдружина Романа Сасанчина відповіла на чутки про розлучення зі співаком через його зради

Роман Сасанчин із колишньою дружиною / © instagram.com/annavi_i

Колишня дружина українського співака та переможця "Голосу країни" Романа Сасанчина відповіла на чутки, що вони нібито розлучилися через його зради.

Так, Іванна вирішила поспілкуватися з підписниками в Instagram-stories. Звичайно ж, багатьох цікавила тема її розлучення з артистом, про яке вони оголосили на початку вересня. Річ у тім, що ця новина неабияк здивувала користувачів, адже раніше пара запевняла, що в їхніх стосунках все добре.

У Мережі навіть почали ширитися чутки, що Роман Сасанчин нібито зраджував дружину, тому вони розійшлися. Іванна запевняє, що причина не в цьому. Вона натякнула, що в стосунках насправді було багато проблем, які й призвели до розриву. Утім, до конкретики колишня обраниця артиста не вдавалася. До речі, офіційно Іванна поки що дружина Романа Сасанчина. Остаточно пара розлучиться до кінця цього року.

Колишня дружина Романа Сасанчина з їхньою донькою / © instagram.com/annavi_sasanchyn

Загалом, у пари за час стосунків народилася донька, якій зараз три роки. Іванна запевняє, що артист продовжуватиме спілкуватися з дитиною та брати участь в її вихованні.

Роман Сасанчин із донькою / © instagram.com/annavi_sasanchyn

Нагадаємо, нещодавно й сам Роман Сасанчин висловився про розлучення. Артист розповів про свій стан після розриву з дружиною та поділився планами на майбутнє.