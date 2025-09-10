ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
156
Час на прочитання
1 хв

Ексдружина Романа Сасанчина відповіла на чутки про розлучення зі співаком через його зради

Також колишня обраниця артиста висловилася про його спілкування з їхньою спільною донькою.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Роман Сасанчин із колишньою дружиною

Роман Сасанчин із колишньою дружиною / © instagram.com/annavi_i

Колишня дружина українського співака та переможця "Голосу країни" Романа Сасанчина відповіла на чутки, що вони нібито розлучилися через його зради.

Так, Іванна вирішила поспілкуватися з підписниками в Instagram-stories. Звичайно ж, багатьох цікавила тема її розлучення з артистом, про яке вони оголосили на початку вересня. Річ у тім, що ця новина неабияк здивувала користувачів, адже раніше пара запевняла, що в їхніх стосунках все добре.

У Мережі навіть почали ширитися чутки, що Роман Сасанчин нібито зраджував дружину, тому вони розійшлися. Іванна запевняє, що причина не в цьому. Вона натякнула, що в стосунках насправді було багато проблем, які й призвели до розриву. Утім, до конкретики колишня обраниця артиста не вдавалася. До речі, офіційно Іванна поки що дружина Романа Сасанчина. Остаточно пара розлучиться до кінця цього року.

Колишня дружина Романа Сасанчина з їхньою донькою / © instagram.com/annavi_sasanchyn

Колишня дружина Романа Сасанчина з їхньою донькою / © instagram.com/annavi_sasanchyn

Загалом, у пари за час стосунків народилася донька, якій зараз три роки. Іванна запевняє, що артист продовжуватиме спілкуватися з дитиною та брати участь в її вихованні.

Роман Сасанчин із донькою / © instagram.com/annavi_sasanchyn

Роман Сасанчин із донькою / © instagram.com/annavi_sasanchyn

Нагадаємо, нещодавно й сам Роман Сасанчин висловився про розлучення. Артист розповів про свій стан після розриву з дружиною та поділився планами на майбутнє.

Дата публікації
Кількість переглядів
156
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie